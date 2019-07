MDR: Staatsanwaltschaften ermitteln wegen Hasspostings an künftigen Görlitzer Oberbürgermeister

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDR"Exakt" freigegebenDer designierte Görlitzer Oberbürgermeister, Octavian Ursu (CDU),der sich in einer Stichwahl gegen einen AfD-Kandidaten durchsetzte,ist Ziel von heftigen Attacken in sozialen Netzwerken. Das ergabenRecherchen des MDR-Magazins "Exakt". Der Staatsschutz ermittelteallein in jüngster Vergangenheit in drei Verfahren. Das wurde "Exakt"durch einen Sprecher der Polizeidirektion Görlitz bestätigt.In zwei Verfahren sei wegen des Verdachts zu einer öffentlichenAufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB) ermittelt worden, in einemVerfahren wegen des Verdachts einer Bedrohung (§ 241 StGB). Alle dreiVerfahren wurden an die zuständigen Staatsanwaltschaften in Görlitzund Cottbus übergeben. Ein von "Exakt" angesprochener Verdächtigeraus dem Land Brandenburg hat seinen Post auf Facebook bestätigt.Octavian Ursu hat Betroffene, Gesellschaft und die Betreiber vonsozialen Netzwerken aufgefordert, derartige Hasspostings nicht zutolerieren: "Da ist eine Verantwortung bei den Anbietern, es ist eineVerantwortung von uns allen", sagte der zukünftige GörlitzerOberbürgermeister. Es sei eine Frage der Haltung. "Und es wäre gut,wenn wir uns nicht dran gewöhnen würden.", so Ursu gegenüber "Exakt".Daniel Geschke vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaftin Jena forscht zu Hasspostings und warnt vor deren Wirkung über denursprünglichen Empfänger hinaus: "Die Hälfte der von uns Befragtensagten, sie halten sich im Internet mit ihrer politischen Meinungzurück, weil sie nicht wollen, dass andere Menschen sie dafürangreifen. Das hat den Effekt, dass nur bestimmte Leute schreiben,weil eine Mehrheit sich schon zurückgezogen hat." sagte derDiplom-Psychologe MDR "Exakt". "Eine Minderheit, die sehr laut ist,erweckt den Eindruck, in der Mehrheit zu sein."Das Bundesinnenministerium registrierte im vergangenen Jahr mehrals 1.400 politisch motivierte Hasspostings. Davon wurden allein1.130 Delikte dem rechten Spektrum zugeordnet.Mehr dazu unter: www.mdraktuell.de und in MDR "Exakt" am17.07.2019, 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen.Pressekontakt:MDR, Anja Riediger, Tel.: (0341) 3 00 48 45,E-Mail: anja.riediger@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell