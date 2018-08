MDR: Sachsens Ankerzentrum läuft seit Anfang August im Probebetrieb

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRfreigegeben:Sachsen hat bereits Anfang August sein angekündigtes Ankerzentrumprobeweise in Betrieb genommen. Der Test laufe seit dem 1. August inDresden, sagte ein Sprecher des sächsischen Innenministeriums dem MDRNachrichtenmagazin "Exakt". Allerdings ist dieser Probebetrieb andersals bisher angekündigt nicht in der Hamburger Straße gestartet.Stattdessen habe man sich für eine kleinere Variante in der BremerStraße entschieden, sagte der Sprecher weiter.Geplant sei, dass es in Dresden zukünftig ein Ankerzentrum an zweiStandorten geben soll. Eines in der Hamburger Straße, das andere sollam Hammerweg entstehen. Im dort neu gebauten Komplex ging vor kurzemder Prozess um die rechtsextreme Terrorgruppe Freital zu Ende.Demnächst sollen dort Flüchtlinge unterkommen. Der Testlauf am jetztdritten Standort sei laut Innenministerium als reine Interimslösunggedacht.Bisher seien das BAMF, das Gesundheitsamt Dresden und dieAusländerbehörde im Probe-Ankerzentrum untergebracht. Das JobcenterDresden hat noch keine Angestellten in das Ankerzentrum geschicktAnkerzentrum steht kurz für: Ankunft - Entscheidung - Rückführung.Alle beteiligten Behörden wie zum Beispiel BAMF, Verwaltungsgerichtund sogar Jobcenter sollen unter einem Dach sitzen. Eigentlich solltees zwischen dem Bund und den Ländern Verwaltungsvereinbarungen zu denAnkerzentren geben. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gibt esaber mit keinem Bundesland eine solche Vereinbarung. Auch ein Konzeptzu den Ankerzentren hat der Bund bisher nicht vorgelegt.Mehr dazu unter www.mdr.de/investigativ.Pressekontakt:Ansprechpartner: Chefin vom DienstKristina Ehrlich, Tel.: 0341 300 4824, Kristina.Ehrlich@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell