Leipzig (ots) -Gemeinsam mit der Produktionsinitiative "Formate aus Thüringen"dreht MDR SPUTNIK seit heute, 19. September, in Halle an der Saaledie Web-Serie "FINDHER" für junge Erwachsene. Thema ist dieschwierige Partnersuche via Dating-App. Die Web-Serie wird ab 4.Dezember in einem SPUTNIK-YouTube-Channel veröffentlicht.Im Mittelpunkt der Serie steht der 29-jährige Tim, der nach einergescheiterten Beziehung Torschlusspanik bekommt und sich bei einerDating-App anmeldet. Tim trifft fortan auf die unterschiedlichstenCharaktere und erlebt schräge, lustige und denkwürdige Dates. DieSerie erzählt von den Problemen des Singledaseins der sogenannten"Generation Beziehungsunfähig". Die Hauptrollen spielen FrançoisGoeske ("Armans Geheimnis"), Helen Woigk ("Das Leben ist nichts fürFeiglinge") und Eugen Bauder ("Türkisch für Anfänger"). Die Ideestammt von Kai Schoettle, der mit "FINDHER" auch sein Regiedebütgibt.Noch bis 6. Oktober wird in der alten Schwemme-Brauerei in Hallean der Saale gedreht. Produziert werden 26 Folgen á 7 Minuten."FINDHER" wurde 2017 durch die Initiative "Formate aus Thüringen" unddie Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) gefördert und ist eineKo-Produktion der Thüringer Firmen Bigchild und Traumhaus Studioszusammen mit dem MDR. Die Postproduktion wird am MedienstandortThüringen in Erfurt realisiert."Formate aus Thüringen"Das Fördermodell basiert auf einer Initiative der ThüringerStaatskanzlei (TSK) und der Stiftung für Technologie, Innovation undForschung Thüringen (STIFT), die bereits das sechste Jahr in FolgeFORMATE AUS THÜRINGEN finanzieren. Ziel ist es, die Produktion voninnovativen, seriellen Formaten für Kinder und Jugendliche amMedienstandort Thüringen zu fördern, die im Fernsehen und/oder aufanderen Plattformen ausgewertet werden können.