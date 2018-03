MDR SPUTNIK Spring Break mit neuer Hymne und vollständigem Line up

Leipzig (ots) - Der MDR SPUTNIK Spring Break wird 2018 nochinternationaler. Denn nachdem in den letzten Jahren Songs vonChefboss, Lexy & K-Paul und Alle Farben zur offiziellen Festivalhymnegekürt wurden, betritt das Festival in diesem Jahr auch mit der Hymneinternationales Terrain.Die Hymne des MDR SPUTNIK Spring Breaks (18. bis 21. Mai) kommt2018 von Axwell/Ingrosso und heißt "Dreamer". Die beiden Schwedenwaren früher Mitglieder der Swedish House Mafia und konntenanschließend u.a. mit "More Than You Know" einen Welthit landen."Dreamer" ist die aktuelle Single von Axwell/Ingrosso und derzeit inden Charts auf dem Weg nach oben.Zu Pfingsten werden dann mehr als 27000 Festivalbesucher auch zuden Beats von "Dreamer" tanzen, denn Axwell/Ingrosso sind auch einerder Headliner des diesjährigen MDR SPUTNIK Spring Breaks. Neben ihnentreten außerdem mehr als 120 weitere Acts auf. Neu dabei ist u. a.Mike Singer, der sein aktuelles Album gleich als Nr. 1 in denAlbumcharts platzierte. Neue Alben werden auch Paul Kalkbrenner undKontra K. auf dem Festival vorstellen.MDR SPUTNIK wird wie gewohnt jeden Tag Live aus Pouch senden, eineintensive Social Media Betreuung vor Ort sicherstellen und nachPfingsten eine TV Sendung mit den Highlights präsentieren.Das gesamte Line up ist auf sputnik.de/springbreak zu finden.Pressekontakt:MDR, Abteilung Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell