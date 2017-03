MDR-Rundfunkrat trauert um Heinz-Joachim Aris (FOTO)

Leipzig (ots) -Der Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks nimmt Abschied vonHeinz-Joachim Aris. Der gebürtige Dresdner starb am 24. März 2017nach schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren.Heinz-Joachim Aris war seit Dezember 2003 Mitglied desMDR-Rundfunkrats als von den jüdischen Kultusgemeinden Sachsensentsandter Vertreter. Aris war in dieser Zeit Mitglied desHaushaltsausschusses und der Landesgruppe Sachsen. Zum Tode von Ariserklärt der Vorsitzende des MDR-Rundfunkrats, Steffen Flath:"Mit Heinz-Joachim Aris verliert der MDR-Rundfunkrat einenlangjährigen Berater und Mitstreiter im gemeinschaftlichen Strebennach der gesellschaftlich verantworteten Kontrolle desöffentlich-rechtlichen Rundfunks in Sachsen, Sachsen-Anhalt undThüringen. Durch seinen engagierten Einsatz und seine erfahreneVermittlung zwischen den Positionen hat Heinz-Joachim Aris maßgeblichzur Gremienarbeit und damit zur Verankerung des MDR in derGesellschaft beigetragen. Dafür konnte er seine reichhaltigeLebenserfahrung sowie seine profunde Fachkenntnis als langjährigerGeschäftsführer der Jüdischen Gemeinde zu Dresden und Vorsitzenderdes Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden einbringen. Wirverlieren ein von allen Mitgliedern des Rundfunkrats hoch geschätztesMitglied, einen warmherzigen und weitsichtigen Menschenfreund, demich persönlich sehr verbunden war."Auch MDR-Intendantin Karola Wille würdigte die Arbeit desVerstorbenen: "Mehr als ein Jahrzehnt hat Heinz-Joachim Aris dieProgrammarbeit des MDR mit viel Lebensweisheit und ausgewogenemUrteil begleitet. Er ist in dieser Zeit vielen Kolleginnen undKollegen im Sender ein verlässlicher Freund und Ratgeber gewesen. Wirtrauern mit seiner Familie. Er wird uns fehlen."Pressekontakt:Steffen Flath, Vorsitzender des MDR-Rundfunkrates,Tel.: (0341) 3 00 62 21, Fax: (0341) 3 00 62 60,E-Mail: rundfunkrat@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell