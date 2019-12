Leipzig (ots) - Der MDR-Rundfunkrat hat am Montag, 9. Dezember 2019, denMDR-Wirtschaftsplan für 2020 genehmigt. Das kommende Jahr steht im MDR unter dempublizistischen Leitgedanken "Miteinander leben"."Dieser Programmschwerpunkt entspricht unserem Public-Value-Anspruch und ist engmit dem Gemeinwohl verknüpft", so MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille. Aufihre Initiative hat der MDR gerade erst mit ZDF, WDR, SRG, ORF, Deutschlandradiound der Leipziger Handelshochschule den 'Leipziger Impuls' verabschiedet, dersechs Handlungsfelder benennt und eine Debatte anstoßen möchte.Es reiche nicht aus, über große Reichweite zu verfügen, der MDR müsse nah an denMenschen sein, so Intendantin Wille. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsseeinen Wert für die Gesellschaft und für jeden einzelnen darstellen: "Wir sindverantwortlich für ein ausgewogenes und vielfältig publizistisches Angebot, dasalle Menschen in Mitteldeutschland erreicht. Der Dialog zwischen uns und denBürgerinnen und Bürgern ist immens wichtig. Die zentrale Frage ist: Wie wollenwir miteinander leben?"Der MDR wird 2020 mit umgeschichteten Mitteln die Bereiche Kultur und Jugendstärken, die Regionalität noch weiter ausbauen und die Digitalagenda intensivweiter entwickeln.Die MDR-Rundfunkratsvorsitzende Prof. Dr. Gabriele Schade betonte: "Wir werdenauch in den kommenden Jahren darauf achten, dass der MDR den bereitseingeschlagenen Weg konsequent weitergeht und als modernes, multimedialesMedienhaus vielfältige Angebote für alle in der Gesellschaft zur Verfügungstellt sowie Teilhabe ermöglicht."Insgesamt wird für das Wirtschaftsjahr 2020 bei Gesamterträgen von 724,4Millionen Euro ein Defizit auf Basis verwendbarer Erträge von 44,7 MillionenEuro erwartet. Der Anteil der Rundfunkbeiträge an den Gesamterträgen beläuftsich auf 576,9 Millionen Euro (79,6 Prozent).Das Defizit soll durch Entnahmen aus der bestehendenGewinnrücklage/Verlustausgleich ausgeglichen werden. "Trotz aller Einsparungen,Synergien und Kooperation bleibt der Spardruck weiterhin bestehen", so Prof. Dr.Karola Wille. Das Jahr 2020 ist das letzte Jahr der aktuellen Beitragsperiode2017 bis 2020.Pressekontakt:Prof. Dr. Gabriele SchadeVorsitzende des RundfunkratesMITTELDEUTSCHER RUNDFUNKAnstalt des öffentlichen RechtsRundfunkratKantstraße 71-73, 04275 LeipzigPostanschrift: 04360 LeipzigTel.: (0341) 3 00 62 21Fax: (0341) 3 00 62 60E-Mail: rundfunkrat@mdr.deInternet: www.mdr-rundfunkrat.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4463277OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell