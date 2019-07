MDR-Rundfunkrat genehmigt MDR-Jahresabschluss 2018

Leipzig (ots) - Der MDR hat das Wirtschaftsjahr 2018 gegenüber derursprünglichen Planung mit einem Besserergebnis von 49,2 MillionenEuro abgeschlossen. Als Hauptgründe dafür nannte Intendantin KarolaWille - neben einer konsequent sparsamen Haushaltsführung -Aufwandsreduzierungen aus dem reformierten ARD-Tarifvertrag zurAltersversorgung, die im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigtwaren, sowie die Verwendung von Mitteln aus der Beitragsrücklage. Derverbliebene handelsrechtliche Jahresfehlbetrag in Höhe von 29,3Millionen Euro wird durch Entnahmen aus den Gewinnrücklagen derVorjahre gedeckt.Der MDR-Rundfunkrat hat den zuvor von einer unabhängigen externenWirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften und vom MDR-Verwaltungsratgenehmigten Jahresabschluss bei seiner Sitzung am Montag, 1. Juli2019, in Chemnitz genehmigt.Rundfunkratsvorsitzender Horst Saage sah in den gegenüber derWirtschaftsplanung deutlich verbesserten Finanzzahlen einen Belegdafür, dass die eingeleiteten Strukturreformen der vergangenen Jahreauf ARD-Ebene und innerhalb des MDR zu greifen beginnen. "Ziel allerReformen war und ist es, dass der MDR trotz knapper werdender Mittelund bei steigenden Kosten den Programmauftrag weiter erfüllen kann.Das ist gelungen und verdient Respekt", unterstrich Saage bei derGenehmigung des Jahresabschlusses.Intendantin Wille legte dem Aufsichtsgremium außerdem denöffentlichen Geschäftsbericht für das Jahr 2018 zur Kenntnis vor. DerGeschäftsbericht ist im Internet nachzulesen unterwww.mdr.de/unternehmen/zahlen-und-fakten.Pressekontakt:MDR-Rundfunkrat, Tel.: (0341) 3 00 62 21, Fax: (0341) 3 00 62 60,E-Mail: rundfunkrat@mdr.de, Internet: www.mdr-rundfunkrat.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell