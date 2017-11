MDR: Risiko für Altersarmut im Osten künftig doppelt so hoch wie im Westen

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRfreigegeben:Das Risiko, im Alter eine Rente unterhalb der Armutsgrenze zubeziehen, wird sich in den nächsten Jahren vor allem inOstdeutschland deutlich erhöhen. Das berichtet das MDR-Magazin"Exakt". Laut einer Prognose des Deutschen Instituts fürWirtschaftsforschung (DIW) steigt das Armutsrisiko bis 2036 im Westenvon derzeit 15 auf 17 Prozent; im Osten dagegen erhöht es sich imgleichen Zeitraum von momentan 21 auf 36 Prozent. Eine Renteunterhalb der Armutsgrenze träfe dann jeden Dritten.Unter die vom Armutsrisiko betroffenen Rentner fällt für das DIW,wer nur 60% oder weniger der Durchschnittsrente bezieht. Derzeitliegt die Armutsgrenze bei 958 EUR. Die Durchschnittsrente beträgtknapp 1600 Euro.Das Armutsrisiko steigt durch Zeiten der Arbeitslosigkeit,versicherungsfreie Jahre und Niedriglohnjobs. Johannes Geyer vom DIWsagte "MDR-Exakt": "Das trifft speziell Menschen in Ostdeutschland,die nach der Wende nicht so richtig Fuß gefasst haben auf demArbeitsmarkt. Da kulminieren viele dieser Risiken. In diesem Gebietsehen wir das, dass in einem ganzen Gebiet bei den 'Wendeverlierern'in Anführungszeichen das Risiko für Altersarmut enorm ansteigenwird."Doch nicht nur Menschen mit sogenannten brüchigenArbeitsbiografien müssen mit einer Rente unterhalb der Armutsgrenzerechnen. Auch, wer durchgehend gearbeitet hat, kann von Sozialhilfeabhängig werden. Zum Beispiel Menschen, die heute Mindestlohn oderetwas mehr verdienen, könnten später in Altersarmut landen, so derWirtschaftsforscher Johannes Geyer gegenüber "Exakt".Das MDR-Magazin "Exakt" beschäftigt sich am Mittwoch um 20.15 Uhrmit dem Thema.Mehr dazu auch unter www.mdr.de/investigativPressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell