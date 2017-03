MDR-Reportagen für Deutsch-Polnischen Journalistenpreis 2017 nominiert

Leipzig (ots) - Gleich zwei "Heute im Osten"-Sendungen sind in derengeren Auswahl für den 20. Deutsch-PolnischenTadeusz-Mazowiecki-Preis. Die Auszeichnung findet am 31. Mai währendder Deutsch-Polnischen Medientage in Polen statt.In der Kategorie "Fernsehen" kann sich die Reportage "Dicke Luftund schwarze Zukunft - Polen und die Kohle" Hoffnung auf dierenommierte Auszeichnung machen. Reporterin Marita Stocker warunterwegs in Polens Smog-Hauptstadt Krakau und berichtet vonVersuchen, den Smog zu bekämpfen und von der Suche nach Wegen, Kohleumweltfreundlich zu machen. Polens Strombedarf deckt sich noch zu 95Prozent aus Kohlekraftwerken. Der Film lief am 12. November 2016 imMDR Fernsehen: www.mdr.de/heute-im-osten/video-60888.htmlFür den Sonderpreis "Journalismus in der Grenzregion", der indiesem Jahr von der Woiwodschaft Lebuser Land (województwo lubuskie)ausgelobt wird, ist die Reportage "Bauernland in Polenhand"nominiert. Autor Lutz Hofmann erzählt vom Strukturwandel in derpolnischen Landwirtschaft. Der neuen Regierung ist der angeblicheAusverkauf des Bodens an ausländische Inverstoren ein Dorn im Auge.Polnisches Land den polnischen Bauern, lautet nun die Devise. Warumsich die Begeisterung bei den einheimischen Bauern in Grenzen hältund wie die Erfolgsgeschichte eines deutschen Bauern in Polen dadurchin Gefahr gerät, beleuchtet die Reportage. Die Sendung lief am 8.Oktober 2016 im MDR Fernsehenwww.mdr.de/tv/programm/sendung685126.htmlAus insgesamt 133 eingereichten Beiträgen haben die deutsche unddie polnische Jury die besten 24 Beiträge für die Kategorien Print,Hörfunk, TV und "Journalismus in der Grenzregion" ausgewählt. DieAuszeichnungen sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert. Verkündet undgeehrt werden die Gewinner am 31. Mai in Górzykowo im Rahmen der 10.Deutsch-Polnischen Medientage, die vom 31.Mai bis 1.Juni in ZielonaGóra stattfinden. Weitere Informationen unter www.medientage.org.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Birgit Friedrich, Tel.: (0341) 300 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell