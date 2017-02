Leipzig (ots) -"Exakt - Die Story"-Film zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einervon drei Kandidaten bei Verleihung am 8. MärzWie tickt Sachsen-Anhalt und was bedeutet das für diebevorstehende Regierungsbildung? Diesen Fragen hatten sich 2016 dieMDR-Autoren Nadja Storz und Julian Kanth vier Wochen vor derLandtagswahl in Sachsen-Anhalt auf außergewöhnliche Weise genähert.Nun sind sie für ihren am 17. Februar 2016 in der MDR-Reihe "Exakt -Die Story" ausgestrahlten Film "Wie geht's? - Ein Land vor der Wahl"für den Medienpreis Politik des Deutschen Bundestages nominiert, denBundestagspräsident Norbert Lammert am 8. März 2017 verleihen wird.Die MDR-Reportage ist eine der drei journalistischen Arbeiten, dievon der Jury aus den insgesamt 56 eingereichten Beiträgen alsmögliche Preisträger ausgewählt wurden.Basis für das gezeichnete Stimmungsbild war ein einmaligesProjekt. Kamera-Teams waren mit dem Wissen der Befragten - aberhinter einer verspiegelten Wand - dabei, als sich erfahreneWahlforscher vom Institut Infratest dimap der Stimmungslage inSachsen-Anhalt näherten. Nicht nur über Zahlen, sondern intiefergehenden Interviews, die Erfahrungen, Sichtweisen, Gefühlslagender Menschen transparent machen. Aufgezeichnet wurden die Gesprächein Haldensleben in der Börde, wo das Ergebnis bei der Landtagswahl2011 so dicht am End-Ergebnis gewesen war wie nirgendwo sonst inSachsen-Anhalt. Anschließend hatten Nadja Storz und Julian Kanth dieBefragten einen Monat lang in ihren Lebenswelten begleitet. Außerdemwurde ein Experiment gemacht, bei dem fiktive Bürgeranfragen per Mailan Landtagskandidaten geschickt wurden, um zu testen, wie schnell undfundiert diese antworten."Wir freuen uns, dass unser Ansatz aufgegangen ist, nämlich vorder Wahl den Fokus auf die Wähler gelegt zu haben, nicht auf diePolitiker", so Katrin Hartig, Leiterin der Redaktion JournalistischerHintergrund im MDR LANDESFUNKHAUS SACHSEN-ANHALT. "Durch die hautnaheBegleitung zusammen mit den Meinungsforschern haben wir Reporter undRedakteure schon vor der Wahl die Unzufriedenheit der Bürger mit derPolitik mitbekommen und den Zuspruch für die AfD von nicht wenigenSachsen-Anhaltern. Zahlreiche und seitenlange Zuschriften spiegelten,dass sich viele Zuschauer verstanden und ernst genommen fühlten. Inder angespannten politischen Vorwahlzeit sorgte dieser schonungsloseBlick für manchen Unmut in der Politik. Insofern ist es toll, dassnun dieser kritische Ansatz auch mit der Nominierung gewürdigt wird."Seit 1993 vergibt der Deutsche Bundestag einen MedienpreisPolitik. Dieser würdigt hervorragende publizistische Arbeiten - seies in Tages- oder Wochenzeitungen, in regionalen oder überregionalenMedien, in Online-Medien oder in Rundfunk und Fernsehen -, die zueinem vertieften Verständnis parlamentarischer Praxis beitragen undzur Beschäftigung mit Fragen des Parlamentarismus anregen. DieAuszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert.Pressekontakt:MDR LANDESFUNKHAUS SACHSEN-ANHALT, Thomas Ahrens,Tel.: (0391) 5 39 21 21, E-Mail: thomas.ahrens@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell