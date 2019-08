MDR: Podiumsrunde für Chemnitz-Preview war transparent

Leipzig (ots) - Die Besetzung der ursprünglich geplantenPodiumsdiskussion zur Doku "Chemnitz - Ein Jahr danach" war für diePanelteilnehmer transparent. Im Vorfeld der Veranstaltung hat der MDR- entgegen anderslautender Medienberichte - alle Gesprächsteilnehmerüber die Zusammensetzung des Podiums informiert. Von allenangefragten Protagonisten erhielt der MDR zunächst eine Zusage.Nach verschiedenen Absagen, u. a. der ChemnitzerOberbürgermeisterin Barbara Ludwig, hat der MDR seinenPublikumsdialog zur Preview der Doku "Chemnitz - Ein Jahr danach"neuaufgestellt, da die vom MDR angedachte Konstellation nicht mehrumzusetzen war.Die MDR-Preview am kommenden Donnerstag, 22. August, wird wiegeplant stattfinden. Die Macher des Films und Programmverantwortlichewerden nach der Vorführung mit dem Publikum über den Filmdiskutieren.Ursprünglich hatte der MDR auf ein Podium mit verschiedenenProtagonisten und Gesprächspartnern gesetzt, um die gesamteBandbreite des Films aus verschiedenen Perspektiven zu spiegeln.Zugesagt für die Diskussionsrunde hatten neben OberbürgermeisterinBarbara Ludwig (SPD), Professorin Olfa Kanoun (TU Chemnitz),MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi, Margarete Rödel (GrüneJugend) sowie Arthur Österle (AfD).Die Doku "Chemnitz - Ein Jahr danach" geht der Frage nach, wiesich das Leben für die Menschen in der Stadt nach den umstrittenenVorfällen und der Medienberichterstattung Ende August 2018 veränderthat. Der Film lässt Menschen aus verschiedensten Lebenswelten zu Wortkommen und zeigt uns ihren Alltag. Ausgestrahlt wird die Doku imErsten am 26. August um 22.45 Uhr.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell