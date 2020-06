MDR-Musiksommer startet Sonderausgabe am 27. Juni in Erfurt mit Weltstar Cameron Carpenter und seiner spektakulären Digitalorgel

Leipzig (ots) - Ein abwechslungsreiches Programm mit fulminantem Orgel-Sound verspricht das Eröffnungskonzert am 27. Juni im Erfurter Augustinerkloster mit Starorganist Cameron Carpenter sowie Ensembles des MDR. Zwei Folgetermine werden am 28. Juni angeboten. Karten für dieses hochkarätige Konzert gibt es nur per Verlosung zu gewinnen.Der US-amerikanische Starorganist lässt bei seinen internationalen Auftritten niemanden kalt: Während mancher in ihm einen "glitzernden Showstar" sieht, verehren ihn andere als revolutionären "Bad Boy des Orgelspiels", der den wahren Facettenreichtum der Orgel freilegt. In einem besteht allerdings Einigkeit: Man muss Cameron Carpenter erlebt haben. Das geschichtsträchtige Augustinerkloster ist dafür ein idealer Ort. Cameron Carpenter beweist sein Können an der altehrwürdigen Kirchenorgel und - der Gegensatz könnte größer nicht sein - im Cockpit seines selbst designten Orgel-Trucks. Neben dem Ausnahmekünstler sorgen Ensembles aus MDR-Rundfunkchor und MDR-Sinfonieorchester für ein spannendes und kurzweiliges Programm. Die Konzertgäste wandeln mit den Darbietungen durch das Kulturdenkmal und zugleich musikalisch durch Epochen und Genres, mit Werken von Händel bis Tavener, von Sakralgesang bis hin zu ausgelassenen ungarischen Tänzen.Mit der Sonderausgabe seines Musiksommers überrascht der MDR Konzertfans mit hochkarätigen Solisten und ungewöhnlichen Orten. Konzerte im kleinen Kreis versprechen Musikgenuss und werden zugleich dem Gesundheitsschutz in Corona-Zeiten gerecht. Neu ist auch, dass der MDR sämtliche Karten für die Sonderausgabe verlost: Online und im Programm bei MDR KLASSIK, MDR KULTUR sowie dem jeweiligen MDR Landesprogramm. Welche Konzerte nach dem Eröffnungswochenende auf dem Plan stehen, wird aktuell immer montags veröffentlicht, wenn zeitgleich die nächste Runde der Verlosungsaktion startet.Cameron CarpenterEnsembles aus MDR-Rundfunkchor und -SinfonieorchesterErfurt, AugustinerklosterSamstag, 27. Juni 19.30 UhrSonntag, 28. Juni 17.00 u. 19.30 UhrJetzt bewerben unter: http://www.mdr-musiksommer.dehttp://www.mdr-klassik.dePressekontakt:Susanne Odenthal, MDR KLASSIK, Tel. (0172) 6 38 05 42 sowiesusanne.odenthal@mdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4629260OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell