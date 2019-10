MDR-Musiksommer 2020 / Vorverkaufsbeginn am 30. Oktober 2019 (FOTO)

Leipzig (ots) -Mit insgesamt 53 Konzerten präsentiert sich der 29. MDR-Musiksommer inMitteldeutschland. Vom 6. Juni bis zum 29. August 2020 widmet sich das Festivalder ganzen musikalischen Vielfalt von Klassik bis Crossover. Zu den thematischenSchwerpunkten gehören die Konzertreihen "Kulturstädte" und "Gartenträume" sowiedas Beethoven-Jubiläum und große Chorsinfonik mit den MDR-Ensembles. ZumEröffnungskonzert erklingt am 6. Juni in Erfurt Beethovens "Missa solemnis"unter der Leitung von Andrew Manze.Renommierte Musiker aus dem In- und Ausland bringt der 29. MDR-Musiksommer nachSachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In insgesamt 53 Konzerten sind Künstlerund Ensembles wie Philippe Jaroussky, The King's Singers, Simone Kermes, AviAvital, Daniel Müller-Schott, Sabine Meyer, Mnozil Brass, dasSTEGREIF.orchester, Alin Coen und Celina Bostic sowie Martina Gedeck zu erleben.Nachdem die ersten Konzerte bereits zu Saisonbeginn in den Vorverkauf gestartetsind, können ab 30. Oktober Tickets für alle Konzerte des sommerlichenMusikfestivals erworben werden.Thematische SchwerpunkteIm Rennen um die Bewerbung für den begehrten Titel "Kulturhauptstadt Europas"sind die fünf mitteldeutschen Städte Chemnitz, Dresden, Gera, Magdeburg undZittau gegangen - Grund genug für den MDR-Musiksommer, diese in je einem Konzertin der neuen Reihe Kulturstädte in den Mittelpunkt zu rücken. "DerMDR-Musiksommer würdigt mit dieser Reihe den Mut und die Bereitschaft zurEntwicklung in diesen Städten, unabhängig davon, ob sie auf die Shortlist kommenoder gar den Titel erhalten." - so MDR-Musiksommer-Manager Oliver Jueterbock.Daneben führt das Festival die etablierten Konzertreihen wie etwa "Bachorte","Konzerte auf der Wartburg" oder "Straße der Romanik" fort.In reizvolle Umgebung entführt die Konzertreihe Gartenträume, mit der esanlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Netzwerks "Gartenträume - HistorischeParks in Sachsen-Anhalt" ein Wiedersehen gibt. Bei den Konzerten - etwa imprächtigen Barockgarten von Schloss Hundisburg, im Fürst-Pückler-Park Bad Muskauoder im Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein - verbinden sich Natur undMusik zu einem stimmungsvollen Wechselspiel, das mit einem Picknick abgerundetwerden darf. Alle Open-Air-Veranstaltungen des MDR-Musiksommers, insgesamt zehnan der Zahl, verfügen über eine Regenvariante.Bei den gemeinsamen Konzerten von MDR-Sinfonieorchester und MDR-Rundfunkchorsteht im Beethoven-Jubiläumsjahr anlässlich seines 250. Geburtstags großeChorsinfonik auf dem Programm. Deshalb beginnt der MDR-Musiksommer mitBeethovens "Missa solemnis", die die MDR-Ensembles am 6. Juni in Erfurt unterAndrew Manze interpretieren, und endet mit Beethovens monumentaler 9. Sinfonie.Sie erklingt mit Risto Joost am Dirigentenpult nicht nur am 29. August in Suhl,sondern vorher bereits in Greiz. Zudem interpretieren die MDR-Ensembles Bachsh-Moll-Messe unter Laurence Cummings in Salzwedel und Merseburg.Neben den etablierten Künstlern präsentiert der MDR-Musiksommer auch jungeTalente, denen die Konzertreihe "Die nächste Generation" gewidmet ist. Hierbeisind die Gewinner des Musikschulwettbewerbs "enviaM - Musik aus Kommunen" zuerleben sowie auch die jungen Sängerinnen und Sänger des MDR-Kinderchors, diemusikalisch unter anderem nach Australien entführen.Neue Spielorte in ganz Mitteldeutschland2020 reist der MDR-Musiksommer nicht nur an altbekannte Spielorte in Schlössernund Sakralbauten, wo sich Publikum und Künstler in offener Atmosphäre begegnenkönnen, sondern lädt auch zum Entdecken neuer Spielstätten ein. Darunter sind u.a. das Europa-Rosarium in Sangerhausen, das Parktheater in Plauen, die St.Petrikirche in Seehausen und das Eisenbahnmuseum Chemnitz. Wer mehr über diejeweiligen Spielorte und ihre Geschichte erfahren möchte, kann viele von ihnenvor dem Konzert im Rahmen einer Führung kennenlernen. Sie muss beim Ticketkauffür 1 EUR dazu gebucht werden.Das Festival-Programm ist ab 30.10. auf den Seiten des MDR-Musiksommers untermdr musiksommer.de einsehbar; das Gesamtprogrammheft kann dort heruntergeladenwerden.Der Ticket-Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 30. Oktober 2019:- online: www.mdr-tickets.de- telefonisch: 0341.94 67 66 99- in der Ticketgalerie Hainstraße 1 (Barthels Hof) 04109 Leipzig- sowie bei ausgewählten Vorverkaufsstellen vor Ort (siehe Broschüre)Pressekontakt:MDR KLASSIK,Miriam Ritter,E-Mail: Miriam.Ritter@mdr.de,Telefon: (0341) 3 00 87 04Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell