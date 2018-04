MDR: Ministerpräsident Kretschmer will Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen

Leipzig (ots) - Der sächsische Ministerpräsident MichaelKretschmer (CDU) kritisiert die Vermietung einesVeranstaltungsgeländes im ostsächsischen Ostritz für dasRechtsrock-Festival "Schild und Schwert". Dem MDR-Magazin "Exakt"sagte Kretschmer: "Da sieht man schon, wessen Geistes Kind derEigentümer ist. Solche Konzerte, solche Leute will man alsanständiger Bürger nicht bei sich auf dem Grundstück haben."Zur Verfügung stellt das Gelände der hessische GeschäftsmannHans-Peter Fischer. In den frühen 90er Jahren hatte er in Ostritz,direkt an der deutsch-polnischen Grenze ein Betriebsgelände gekauft.Hier betreibt er das Hotel "Neißeblick" und vermietet Räume. Dortsoll um den 20. April, dem Tag des Hitlergeburtstages, dasRechtsrock-Festival stattfinden.Wie "MDR-Exakt" berichtet, fiel der Unternehmer aus dem hessischenBiblis schon in seiner Heimat mit der Unterstützung rechtsgerichteter Veranstaltungen und Publikationen auf. Fischer pflegtaußerdem enge Kontakte zur NPD.Michael Kretschmer ist Schirmherr eines bunten Bürgerfests, das amWochenende des Rechtsrock-Festivals in Ostritz stattfinden soll."MDR-Exakt" sagte der Ministerpräsident: "Wir wollen ein Zeichensetzen, dass die Menschen in dieser Gegend keine Rechtsextremistentolerieren. Wir lassen uns den Ruf unserer Heimat nicht zerstören."Zum "Schild und Schwert"-Festival werden ca. 800 Teilnehmererwartet. Die Polizeidirektion Görlitz bereitet sich auf einenGroßeinsatz vor.Mehr dazu am Mittwoch, dem 4. April in "Exakt", 20.15 Uhr imMDR-Fernsehen und auch unter http://mdr.de/investigativ.Pressekontakt:MDRCvD, Kristina Ehrlich, Tel.: (0341) 3 00 48 24,E-Mail: Kristina.Ehrlich@mdr.dePresse und Information, Sebastian Henne, Tel.: 0341) 3 00 63 76E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell