MDR: Mehrheit der Bundesländer schiebt nur eingeschränkt nach Afghanistan ab

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRfreigegeben:Nur drei der 16 Bundesländer schieben derzeit ohne Einschränkungenin Deutschland lebende Geflüchtete nach Afghanistan ab. Das hat eineUmfrage des MDR-Magazins "exakt" unter den Innenministerien derLänder ergeben. Demnach führen lediglich Bayern, Sachsen undMecklenburg-Vorpommern abgelehnte Asylbewerber ohne Einschränkungenin ihre afghanische Heimat zurück. Mecklenburg-Vorpommern beschränktsich allerdings auf alleinstehende und arbeitslose Männer.Bis Anfang Juni galt eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern,die ausschließlich eine Abschiebung von sogenannten Gefährdern,Straftätern und Identitätsverweigerern nach Afghanistan vorsah. Nunkann jedes Bundesland für sich entscheiden, wer nach Afghanistanabgeschoben werden soll. Als Grund für die weiterhin ausgesetztenAbschiebungen nennen die meisten Bundesländer die schwierigeSicherheitslage in dem Land.Auch das Auswärtige Amt in Berlin geht in einem internen undvertraulichen Lagebericht zu Afghanistan, der "exakt" vorliegt, voneiner weiteren Bedrohung für Leib und Leben von Zivilisten aus -insbesondere durch Kampfhandlungen, improvisierte Sprengkörper, sowieSelbstmordanschläge und komplexe Angriffe auf staatlicheEinrichtungen. Zudem sei die Versorgungslage der Rückkehrer nach wievor schwierig. Wie aus dem internen Papier hervorgeht, würden sichviele Rückkehrer in Gebieten befinden, die für Hilfsorganisationenaufgrund der Sicherheitslage nicht erreichbar seien.Mit dem Abschiebeflug am Geburtstag von Innenminister HorstSeehofer (CSU) sind offensichtlich nur wenige Straftäter, Gefährderoder Identitätsverweigerer nach Afghanistan geflogen worden. Sachsen,Bayern und Mecklenburg-Vorpommern schoben auch Menschen ab, die inDeutschland nicht straffällig geworden waren. Nur einer der drei ausSachsen abgeschobenen afghanischen Asylbewerber war ein Straftäter.Ein weiterer galt als psychisch labil, der dritte galt als integriertund hatte einen Arbeitsvertrag.Mehr dazu unter mdr.de/investigativ.Pressekontakt:Ansprechpartner: Chefin vom Dienst, Anja Riediger Tel.: 0341 3004845, Anja.Riediger@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell