MDR: Mehr als 2.000 Übergriffe auf Einsatzkräfte im Jahr 2018

Einsatzkräfte werden immer häufiger angegriffen, und trotz einerReform der Straftatbestände sind viele Opfer von der juristischenVerfolgung der Angriffe enttäuscht. Tatsächlich wurde im vergangenenJahr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nur jeder fünfteBeschuldigte auch verurteilt, wie eine MDR-Auswertung derstaatsanwaltschaftlichen Anzeigenstatistik zeigt. Insgesamt ist inden drei Ländern in 2018 gegen 2.042 Personen ermittelt worden, dieEinsatzkräfte angegriffen oder Widerstand geleistet haben sollen. Daimmer nur der schwerste Tatvorwurf statistisch erfasst wird, kann dietatsächliche Zahl der Delikte höher sein.Gegen knapp die Hälfte der Beschuldigten haben dieStaatsanwaltschaften Anklage erhoben oder einen Strafbefehlsantraggestellt (957). Jede vierte Ermittlung wurde eingestellt (542). Dieübrigen Verfahren dauern an oder wurden an andereStaatsanwaltschaften übergeben (352). Von den Anklagen undStrafbefehlsanträgen endeten bislang 447 mit einem Urteil, amhäufigsten waren Geldstrafen (342). 393 Fälle befinden sich nachStand April 2019 noch im gerichtlichen Verfahren.Um Polizeibeamten und Einsatzkräften besseren Schutz zu gewähren,hatte die Bundesregierung 2017 die entsprechenden Paragrafen desStrafgesetzbuches (§§113-115 StGB) reformiert. Zudem wurde dasStrafmaß verschärft. Darum ist ein Vergleich der Fallzahlen aus denVorjahren nicht möglich.Ob das neue Gesetz Wirkung zeigt, wird von mehreren Seitenbezweifelt. Der "Berufsverband Rettungsdienst" bemängelt eineÜberlastung der Staatsanwaltschaften. "Es ist erfreulich, dass dieBundesregierung das Strafmaß erhöht hat, es bleibt aber aufgrund vonfehlender Umsetzung in den Ländern leider ohne Wirkung", sagte einSprecher. Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin derGRÜNEN-Fraktion im Bundestag, hatte den Gesetzentwurf schon 2017kritisiert. "Das Gesetz, das den Schutz von Rettungskräften undVollstreckungsbeamten im Titel trägt, hat dieses Ziel in der Realitätnicht erreicht, wie die Zahl der Fälle in 2018 zeigt."Mehr dazu unter: www.mdraktuell.de und in MDR-Exakt am 14.08.2019,20.15 Uhr im MDR Fernsehen.