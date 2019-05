Der MDR bei den Medientagen Mitteldeutschland

Leipzig (ots) - "Demokratie, Digitalisierung und Journalismus"stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Medientage Mitteldeutschlandam 21. und 22. Mai in Leipzig. Der Mitteldeutsche Rundfunk nimmt mitMDR-Experten an mehreren Panels teil und präsentiert sich auch indiesem Jahr als modernes Multimediahaus.Wenn Leipzig Mitte Mai zum Treffpunkt der Medienbranche wird, istauch der MDR mit vor Ort. Wie in den Jahren zuvor wird sich derMitteldeutsche Rundfunk zu den Medientagen - die erstmals auf demGelände der Leipziger Baumwollspinnerei stattfinden - wieder miteinem Informationsstand präsentieren. Unter anderem testet das MDRUser Lab ein digitales Produkt und wird interessierte Besucherinnenund Besucher dazu befragen.MDR-Experten referierenZu den mehr als 30 Veranstaltungen werden rund 170 Referentinnenund Referenten aus Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschafterwartet. Auch MDR-Expertinnen und -Experten wirken amKongressprogramm mit:21. Mai13.30 Uhr: "Innovationsmanagement für Medien. Wer treibt (hier)wen an?" u.a. mit Gerrit Wahle, MDR, Hauptabteilungsleiter Strategieund Unternehmensentwicklung16.30 Uhr: "Alexa, wie macht der Fuchs? Wie Sprache das Internetverändert" u.a. mit Christoph Rieth, MDR next22. Mai10.00 Uhr: "Mehr Frauen auf und hinter die Bildschirme!" u.a. mitDr. Katja Wildermuth, MDR-Programmdirektorin in Halle10.00 Uhr: "Und was macht ihr so? Innovative Formate und neueIdeen vorgestellt" u.a. mit Matthias Montag, MDR Digitalboard11.30 Uhr: "Druck von vielen Seiten: Die Zukunft derÖffentlich-Rechtlichen in Europa" u.a. mit Prof. Dr. Karola Wille,MDR-Intendantin13.30 Uhr: "Digitale Barrierefreiheit - wie können Medien allenNutzerinnen und Nutzern gerecht werden?" u.a. mit Georg Schmolz, MDR,Leiter Barrierefreiheit16.30 Uhr: "Verkannter Osten? Ostdeutsche Realitäten und Diskursein den Medien" u.a. mit Prof. Dr. Karola Wille, MDR-IntendantinDarüber hinaus nehmen eine Reihe weiterer hochrangigerVertreterinnen und Vertreter aus der ARD an den zahlreichenDiskussionsrunden des Kongresses teil.Über die Medientage Mitteldeutschland berichtet unter anderem dasMedienkompetenz-Portal des MDR: MEDIEN360G. Reporterinnen undReporter sind vor Ort unterwegs - ihre Berichte gibt es im Netz unterwww.mdr.de/medien360g.Weitere Infos zum Programm:www.medientage-mitteldeutschland.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle, Tel.: (0341) 3 00 64 53,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell