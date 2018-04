Der MDR bei den Medientagen Mitteldeutschland

Leipzig (ots) - Europäische Herausforderungen stehen imMittelpunkt der diesjährigen Medientage Mitteldeutschlands am 25. und26. April in der media city Leipzig. Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNKnimmt mit MDR-Experten an mehreren Panels teil und präsentiert sichauch in diesem Jahr als modernes Multimediahaus.Wenn Ende April die Leipziger media city erneut zum Treffpunkt derMedienbranche wird, ist auch der MDR mit vor Ort: Wie in den Jahrenzuvor wird sich der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK zu den Medientagen wiedermit einem Informationsstand präsentieren. Teilnehmer und Gäste habendort unter anderem Gelegenheit, sich über die MDR-Apps und Themen wieDigitalradio und das neue terrestrische Antennenfernsehen DVB-T2 HDzu informieren. Auch die Redaktion des MDR-Medienportals MEDIEN360Gwird am MDR-Stand vertreten sein und mit Gästen ins Gespräch kommen.Ebenso Mitarbeiter des MDR-Entwicklungslabors: Diese stellen amDonnerstag, 26. April, von 13.15 bis 13.45 im Rahmen einesWerkstattgesprächs am MDR-Infostand den gemeinsam mit dem WDRentwickelten ersten deutschsprachigen Sport-Bot vor. "Sportsfreund"kam während der Olympischen Winterspiele 2018 zum Einsatz.MDR-Experten referierenZu den über 25 Einzelveranstaltungen werden 130 Referentinnen undReferenten aus Medien, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erwartet.Auch MDR-Experten wirken am Kongressprogramm mit:25. April10.30 bis 11.30 Uhr: "Kultur für alle! - Wie erreichen Medien dasgroße Publikum?" mit Nathalie Wappler Hagen, MDR-ProgrammdirektorinHalle12.00 bis 13.00 Uhr: "Barrierefreiheit in den Medien" mit GeorgSchmolz, Leiter der Barrierefreiheit im MDR17.30 bis 18.30 Uhr: "Datenschutzrechtliches Medienprivileg: Sinnund Reichweite des Privilegs" mit dem MDR-DatenschutzbeauftragtenStephan Schwarze26. April10.00 bis 11.00 Uhr: "Kinderfernsehen: VerantwortungsvolleInhalte, zeitgemäße Formen" mit Dr. Astrik Plenk,KiKa-Programmgeschäftsführerin10.00 bis 10.30 Uhr: Präsentation zu "Ganz nah an die Leute - DasProjekt 'MDR SACHSEN Wahlzone' zur Bundestagswahl 2017" mit GunterNeumann, MDR SACHSEN11.30 bis 13.00 Uhr: "Große Runde zur deutschen Medienpolitik" mitProf. Dr. Karola Wille, MDR-Intendantin16.00 bis 17.00 Uhr: "Wie begeistert man für Wissenschaft undForschung?" mit Hendrik Wenner, Redaktionsleiter Wissen und Bildungbeim MDR17.30 bis 18.30 Uhr: "Die Zukunft von UKW: Lufthoheit amSendemast" mit Dr. Ulrich Liebenow, MDR-Betriebsdirektor17.30 bis 18.30 Uhr: "ARTE Werkstattgespräch" mit Dr. UlrichBrochhagen, ARTE-Beauftragter des MDR sowie Leiter der MDR-RedaktionGeschichte, Dokus und Osteuropa.MDR-Onlineportal zur Medienkompetenz streamt liveDas Medienkompetenz-Portal des MDR - MEDIEN360G - engagiert sichebenfalls im Rahmen der Medientage Mitteldeutschland. AlleVeranstaltungen aus Studio 3 werden am 25. April über dasMDR-Onlineportal www.mdr.de/medien360g live gestreamt, ebenso die"Große Runde zur deutschen Medienpolitik" am 26. April, von 11.30 bis13.00 Uhr unter anderem mit MDR-Intendantin Karola Wille. Die Streamsstehen im Anschluss der Veranstaltungen zum Ansehen auf der Websitebereit.Außerdem sind MEDIEN360G-Reporter vor Ort und holen Statements ausder Branche ein.www.mdr.de/medien360gwww.medientage-mitteldeutschland.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell