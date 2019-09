Leipzig (ots) - Das von der Bundesregierung geplante "Gesetz zurStärkung des fairen Wettbewerbs" wird sowohl von der Autoindustrieals auch von Ersatzteil-Händlern kritisiert. Die Ersatzteil-Händlerstört, dass der Gesetzentwurf einen Bestandsschutz vorsieht: Demnachwürde eine Änderung des Designgesetzes nicht für Designrechte, dievor dem 1. Januar 2020 angemeldet wurden, gelten. "Der Bestandsschutzder alten Designrechte ist absolut kontraproduktiv", sagte HartmutRöhl dem MDR-Magazin "Umschau". Röhl ist der Vorsitzende desGesamtverbands Autoteile-Handel e.V. (GVA). So müssten Anbieterpermanent prüfen, welches Ersatzteil noch unter Designschutz steheund welches nicht. Im Grundsatz begrüßt der GVA das geplanteDesignschutz-Gesetz aber. Das sieht vor, dass der Designschutz beiFahrzeug-Reparaturen mit sichtbaren Ersatzteilen wie Kotflügeln,Stoßstangen oder Scheinwerfern nicht gilt. Bisher gab es nurfreiwillige Selbstverpflichtungen der Autoindustrie, bestimmteHändler und Hersteller von nachgebauten sichtbaren Kfz-Ersatzteilentrotz des Designschutzes zu dulden.Die Autoindustrie hingegen befürchtet Qualitätseinbußen: "UnsereZielsetzung ist ganz klar: Schutz vor Piraterie-Teilen, Schutz vorTeilen, die nicht den Erwartungen der Kunden im Hinblick aufSicherheit und Design entsprechen", sagte Kurt-Christian Scheel der"Umschau". Scheel ist der Geschäftsführer des Verbands derAutomobilindustrie e.V. (VDA). Anspruchsvolles Design koste nuneinmal viel Geld, so Scheel: "Wenn die Regelung so käme, wie jetztangedacht, können diese Mittel nicht mehr refinanziert werden."Der Gesetzentwurf zur "Stärkung des fairen Wettbewerbs" soll nachaktuellem Stand am 26. September im Bundestag beraten werden. EineVerabschiedung ist für November geplant.Über das Thema berichtet das MDR-Magazin "Umschau" am 17.09.2019um 20:15 Uhr im MDR-Fernsehen."Umschau" | dienstags, 20:15 Uhr, MDR-Fernsehen | mdr-aktuell.dePressekontakt:MDR, Achim Schöbel, Redaktionsleiter Wirtschaft und Ratgeber,Tel.: (0341) 3 00 45 08Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell