Leipzig (ots) - Nach Bränden von Streetscooter-Fahrzeugen teiltePost-Sprecher Alexander Edenhofer dem MDR-Magazin "Umschau" heutemit, dass die Brandursache gefunden sei. "Die fehlerhafteVerschweißung in der Traktionsbatterie, die zu den beiden Brändengeführt hat, wurde von einem Vorlieferanten durchgeführt, bevor dasBauteil an die Streetscooter-Produktionsstandorte angeliefert wurde",sagte Edenhofer. Den Fehler in der Lieferkette habe die Post umgehendabgestellt. Externe DEKRA-Gutachten hätten dieBrandursachen-Ermittlung der Streetscooter GmbH bestätigt.Inzwischen prüft routinemäßig auch das Kraftfahrtbundesamt (KBA)den Vorgang. "Sofern eine ernsthafte Gefährdung vorliegt, kann eineRückrufaktion angeordnet werden", teilte KBA-Sprecher Stephan Immender "Umschau" mit. Zur Lieferkette der Streetscooter-Batterienschweigt die Deutsche Post AG aus "vertraglichen Gründen".Die Untersuchung sämtlicher potenziell betroffenen 460Streetscooter werde noch Wochen dauern, so Post-Sprecher Edenhofer.Bereits überprüfte Streetscooter seien schon wieder im Einsatz. Voreiner Woche hatte die Post bestätigt, 460 Fahrzeuge ihrerStreetscooter-Flotte zur Überprüfung von der Straße geholt zu haben.Vorausgegangen waren mindestens zwei Fahrzeugbrände in Singen(Baden-Württemberg) und Teuchern (Sachsen-Anhalt) im Nov. 2018.Der SPD-Politiker Rüdiger Erben hatte zuvor Transparenz von derPost bei der Ursachenforschung gefordert. "Es fahren ja Tausendesolcher Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen. Und da haben die Menscheneinen Anspruch darauf zu erfahren, was die Ursache ist", sagte Erben.Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-LandtagsfraktionSachsen-Anhalt. Bei dem Streetscooter-Brand in Teuchern(Sachsen-Anhalt) hatte die Feuerwehr zunächst große Probleme beimLöschen. Unter anderem war ätzende Flusssäure am Brandort entstanden,wodurch der Feuerwehreinsatz überraschend aufwendig wurde.Mehr zu diesem Thema heute im MDR-Magazin "Umschau" um 20:15 Uhrim MDR-FernsehenUmschau | dienstags 20:15 Uhr im MDR-FERNSEHENhttp://mdr.de/umschauPressekontakt:MDR-Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, Michael Naumann,Tel.: 0341 300 8187, Michael.Naumann@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell