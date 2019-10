Leipzig (ots) - Nachdem der Rechtsauschuss des Bundestages sichvergangene Woche mehrheitlich gegen das Wechselmodell ausgesprochenhat, sorgt die Debatte darüber weiterhin für Uneinigkeit unterExperten. Im Gespräch mit dem MDR-Magazin Umschau sagte Josef Linslervom Interessenverband Unterhalt und Familienrecht (ISUV), dass dieEntscheidung für ihn vorhersehbar, aber dennoch fragwürdig bleibe.Das primäre Argument für das Wechselmodell ist seiner Meinung nach,dass die Kinder keinen Elternteil verlieren. Sein Verband halte dasModell für sozial notwendig. "Die Forderung nach dem Wechselmodellbleibt. In anderen Ländern wird es bereits praktiziert. Wir wollenweiterhin Überzeugungsarbeit leisten. Wir wollen andere Fraktionendafür begeistern."Ganz anders sieht das Jörg Maywald. Er ist Soziologe,Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind und Sprecher derNational Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention inDeutschland. Im Interview mit dem MDR-Magazin "Umschau" betont er:"Das ist eine Erwachsenenvorstellung: genauso wie die Güter geteiltwerden, so soll jetzt das Kind geteilt werden. Hier ohne Ansehen desEinzelfalles ein Kind zwischen zwei Orten und zwischen zweiLebenswelten aufzuteilen, ist nicht kindgerecht. Kein Erwachsenerwürde sich das zumuten. Wir sollten es auch Kindern nicht zumuten",fordert Maywald.Nachdem bereits im März 2018 im Bundestag über das Wechselmodelldebattiert wurde, hat der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutznun eine Beschlussempfehlung vorgelegt. Demnach soll dasWechselmodell in Deutschland nicht zum Regelfall werden. Dagegenausgesprochen hatten sich alle Parteien außer der FDP, die den Antraggestellt hatte.In Deutschland ist die überwiegend praktizierte Regel, wenn Elternsich trennen, das Residenzmodell. Die Kinder haben dann auch nach derTrennung der Eltern nur einen Lebensmittelpunkt - meist bei derMutter. Eine Alternative dazu ist das Wechselmodell. Das ist bereitsin Ländern wie Schweden, Belgien, Italien oder Frankreich derRegelfall.Über das Thema berichtet das MDR-Magazin "Umschau" am 01.10.2019um 20:15 Uhr im MDR-Fernsehen.Umschau | dienstags, 20:15 Uhr, MDR-Fernsehen | mdr-aktuell.dePressekontakt:MDR, Achim Schöbel, Redaktionsleiter Wirtschaft und Ratgeber,Tel.:(0341) 3 00 45 08Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell