Leipzig (ots) -Sperrfrist: 24.06.2019 05:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Bäckereien in Mitteldeutschland bilden immer weniger Lehrlingeaus. Das geht aus Daten des Zentralverbands des DeutschenBäckerhandwerks hervor, die das MDR-Magazin "Umschau" ausgewertethat. Die Zahl der Auszubildenden in Sachsen, Sachsen-Anhalt undThüringen ist seit 2007 um 72 Prozent zurückgegangen. ImBundesdurchschnitt beträgt der Rückgang im selben Zeitraum rund 57Prozent. Besonders gravierend ist der Rückgang mit 77 Prozent inThüringen: Gab es im Jahr 2007 noch 888 Azubis in Bäckereien, warenes 2018 nur noch 204. "Der Azubi-Mangel ist ein Riesenproblem für dieBäckereien. Besonders im Verkauf sind die Zahlen alarmierend", sagteDaniel Schneider der "Umschau". Er ist Hauptgeschäftsführer desZentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks. Auch die Zahl derBäckerei-Betriebe in Mitteldeutschland hat abgenommen. Seit 2007 hatjeder vierte Betrieb in der Region aufgegeben (25 Prozent).Bundesweit sind es 28 Prozent.Über das Thema berichtet das MDR-Magazin "Umschau" am 25.06.2019um 20:15 Uhr im MDR-Fernsehen.Umschau | dienstags, 20:15 Uhr, MDR-Fernsehen | mdr-aktuell.dePressekontakt:MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, Michael Naumann, Tel.: 0341300 8187, Michael.Naumann@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell