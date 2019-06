Leipzig (ots) - Die sogenannte "kurze Südabkurvung" am FlughafenHalle/Leipzig darf trotz Petition weiterhin von schweren Flugzeugengenutzt werden. "Von einer Umsetzung der Petition wird abgesehen."Das teilte das Bundesverkehrsministerium dem MDR-Magazin "Umschau"mit. Seit 2007 hatte eine Bürgerinitiative sich gegen die Nutzung derFlugroute "kurze Südabkurvung" beziehungsweise für die Begrenzung aufein Abfluggewicht von maximal 30 Tonnen ausgesprochen, um Fluglärm zureduzieren.Aktuell dürfen über die "kurze Südabkurvung" Flugzeuge mit bis zu136 Tonnen Startgewicht fliegen. "Ziel dieser Beschränkung ist es, imSinne des Lärmschutzes, große Luftfahrzeuge der Klasse 'HEAVY' vonder Nutzung der 'kurzen Südabkurvung' auszuschließen", hieß es ausdem Ministerium. Flugzeuge der Klasse "HEAVY" sind noch schwerer als136 Tonnen. Matthias Zimmermann von den Bürgerinitiativen "Gegen dieneue Flugroute" und "Gegen Flug- und Bodenlärm" geht das nicht weitgenug: "Mit der 136-Tonnen-Grenze schließen Sie so gut wie keineFlugzeuge aus."Laut Bürgerinitiative sei die geforderte 30-Tonnen-Vorgabe ineinem Planfeststellungsverfahren festgelegt worden und werde seitdemnicht eingehalten. Sandra Teleki, Sprecherin der DeutschenFlugsicherung (DFS), bestritt das gegenüber der "Umschau": "Diebesagte Tonnagebegrenzung auf 30 Tonnen geht auf einen Erlass desSächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit im November2000 zurück und bezog sich lediglich vorübergehend und ausschließlichauf die damals noch im Betrieb befindliche Betriebspiste 10/28."Grund sei der schlechte bauliche Zustand gewesen. Diese Piste seizurückgebaut und außer Betrieb genommen worden; derPlanfeststellungsbeschluss zum Ausbau des Flughafens Halle/Leipzigvon November 2004 sehe diese Begrenzung für die neue Startbahndeshalb nicht mehr vor. Dass in einer Mail von einem Mitarbeiter derDFS noch 2006 von einer 30-Tonnen-Begrenzung die Rede war, sei heutenicht mehr nachzuvollziehen. "In der Summe müssen wir diesbezüglichvon einem Irrtum ausgehen, den wir bedauern", sagte Teleki.Bürgerinitiativen-Sprecher Matthias Zimmermann spricht von einer"Hintergehung der Bürgerschaft". Man habe die Leute immer in demGlauben gelassen, dass die 30-Tonnen-Begrenzung bleibe. Die Petitionwurde von 2.112 Bürgern unterzeichnet.Über das Thema berichtet das MDR-Magazin "Umschau" heute Abend(04.06.2019) um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen."Umschau" | dienstags, 20.15 Uhr, MDR-Fernsehen | mdr-aktuell.dePressekontakt:MDR, Achim Schöbel, Redaktionsleiter Wirtschaft und RatgeberTel.:(0341) 3 00 45 08Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell