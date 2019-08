Leipzig (ots) - Die Zahl der Lebensmittelgeschäfte auf dem Landegeht stark zurück. Das belegen Daten der statistischen Landesämter,die das MDR-Magazin "Umschau" ausgewertet hat. Verglichen wurdenEinzelhandelsläden, die Nahrungs- und Genussmittel, Getränke undTabakwaren verkaufen und in Gemeinden bis 1.500 Einwohner angesiedeltsind. Besonders drastisch ist die Entwicklung in Sachsen: Hier gingdie Zahl der Dorfläden von 2010 bis 2017 um rund 47 Prozent zurück(von 32 auf 17). In Thüringen hat im selben Zeitraum etwa ein Drittelder Dorfläden geschlossen (von 153 auf 102). In Sachsen-Anhaltbeträgt der Rückgang 4 Prozent (von 24 auf 23). Bundesweit ist dieZahl der Dorfläden von 2010 bis 2017 um rund 23 Prozentzurückgegangen, wie Zahlen des Bundesverbandes des DeutschenLebensmittelhandels zeigen.Diese Entwicklung wollen viele Dorfgemeinschaften nicht hinnehmen:"Die Zahl der kleinen Lebensmittelgeschäfte sinkt zwar, aber immermehr Einwohner nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand, denn dieLeute auf dem Land sind die Schließungen leid", sagte Günter Lühningder "Umschau". Lühning ist der Vorsitzende der "BundesvereinigungDorfläden", die sich vor drei Jahren gegründet hat und Initiativenbei der Gründung von sogenannten "Bürgerläden" unterstützt. Bürgertun sich zusammen und gründen, meist genossenschaftlich organisiert,ein Lebensmittelgeschäft in ihrem Dorf. Zirka 300 solcher Bürgerlädengebe es nach Einschätzung von Günter Lühning mittlerweile inDeutschland, die Mehrzahl in Bayern: "In Ostdeutschland beginnt dieWelle jetzt erst." Fünf ostdeutsche Bürgerläden sind bisher Mitgliedin der Bundesvereinigung.Die Bürgerläden haben es allerdings nicht leicht: So können kleineGeschäfte seit einer Gesetzesänderung von Januar dieses Jahres keineoder nur noch sehr geringe Fördersummen für die Erneuerung vonKühlanlagen bekommen. Diese bleiben Läden mit hohen Energiekosten,also den großen Betrieben, vorenthalten. Günter Lühning sieht darineine Ungleichbehandlung: "Der Mindestlohn gilt für alle. DieNachteile also gelten für alle, die Vorteile nur für die Großen.Damit legt man Axt am ländlichen Raum an, denn dort sind nur kleineLäden." Im September will Lühning deshalb imBundeswirtschaftsministerium vorstellig werden."Umschau" | dienstags, 20:15 Uhr, MDR-Fernsehen | mdr-aktuell.dePressekontakt:MDR, Achim Schöbel, Redaktionsleiter, Wirtschaft und Ratgeber, Tel.:(0341) 3 00 45 08Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell