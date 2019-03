Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) - Logopädie-Apps könnten Schlaganfall-Patienten beimWiedererlernen des Sprechens unterstützen. Der Neurologe Dr.Alexander Reinshagen sieht darin großes Potenzial. "Wir testen dasbei uns gerade", sagte der Mediziner dem MDR-Magazin "Hauptsachegesund". Er ist Chefarzt der Sana-Klinik für Neurologie in Borna. Mansei mit den Krankenkassen im Gespräch darüber, ob die bislangkostenpflichtige Nutzung entsprechender Apps den Patienten künftigerstattet werden könnte. Mit der IKK gesund plus übernimmt eine Kassefür ihre Patienten seit Dezember die Kosten für eine dieserAnwendungen.Mit Logopädie-Apps können Sprachtherapeuten die Diagnose einesSchlaganfall-Patienten festhalten und individualisiertesÜbungsmaterial für Zuhause zusammenstellen. Bis zum nächstenpersönlichen Logopädie-Termin kann der Patient dann mit dem Handyoder Tablet selbst täglich trainieren. "So kann die Therapie vielintensiver als nur einmal pro Woche stattfinden", sagte Reinshagen.Die IKK gesund erstattet ihren Schlaganfall-Patienten die Kostenfür die Nutzung der "Neolexon"-App. Andere Krankenkassen zahlenbislang nicht. So wurde die App "Neolexon" zwar von der TechnikerKrankenkasse 2017 in einem Mentoring-Programm für junge Unternehmengefördert, doch für die kostenpflichtige Nutzung von zirka 200 Eurojährlich könne man nicht aufkommen. "Es gibt dafür keineRechtsgrundlage", teilte ein Sprecher mit. Auch die Barmer und dieAOK Plus bezuschussen aktuell keine Logopädie-Apps.Der Neurologe Dr. Wolf Schäbitz von der DeutschenSchlaganfall-Gesellschaft begrüßt das Testen von Sprach-Apps in derTherapie. Eine Finanzierung durch die Krankenkassen findet Schäbitzaber nicht zwingend: "Ich halte ein gewisses Maß von Eigeninitiativefür eine wichtige Grundlage, um überhaupt rehabilitative Erfolgeerzielen zu können", sagte er "Hauptsache gesund".Über das Thema Schlaganfall berichtet das MDR-Magazin "Hauptsachegesund" am 07.03.2019 um 21.00 Uhr im MDR-Fernsehen."Hauptsache gesund" | donnerstags, 21 Uhr, MDR-Fernsehen |mdr.de/hauptsache-gesundPressekontakt:MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, Michael Naumann, Tel.0341/300 8187, Michael.Naumann@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell