Leipzig (ots) - Um Patienten mit chronischen Schmerzen den Zugangzu Cannabis zu erleichtern, fordern verschiedene Experten, dasbisherige Verfahren kritisch zu prüfen. "Der Arbeitsaufwand für denbehandelnden Arzt bei einem Kostenübernahmeantrag ist nichtvertretbar angesichts der Tatsache, dass man erst nach einem etwadreimonatigen Testlauf sagen kann, ob der Schmerzpatient überhauptvon einem Cannabis-Medikament profitiert", sagt Professor MatthiasKarst am Rande des Deutschen Anästhesiecongresses in Leipzig. Er istFacharzt für Spezielle Schmerztherapie und Leiter der Schmerzambulanzder Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin in Hannover. Karstplädiert dafür, Anträge auf Kostenübernahme, wenn überhaupt, erstdann anzufordern, wenn feststeht, dass eine Behandlung auchfortgeführt wird.Seit März 2017 ist die Verordnung von medizinischem Cannabis aufKosten der gesetzlichen Krankenversicherung nach Genehmigung durchden Medizinischen Dienst der Krankenkasse möglich. Viele Anträge aufKostenübernahme werden jedoch abgelehnt. "Oft liegt es daran, dassaus den Anträgen kein Grund für die Behandlung mit Cannabishervorgeht und auch Unsicherheit über die Angemessenheit dieserBehandlung bei einem bestimmten Patienten besteht. Allerdings macheich die Erfahrung, dass auch sehr gut begründete Anträge abgelehntwerden", berichtet Professor Frank Petzke. Er arbeitet alsGeschäftsfeldleiter Schmerzmedizin an der Klinik für Anästhesiologiein Göttingen.Was die Wirksamkeit von medizinischem Cannabis betrifft, ist dieForschung bisher nur in einigen Anwendungsbereichen aussagefähig."Eine Metaauswertung von Studien zu neuropathischen Schmerzen zeigt,dass von zehn behandelten Patienten einer eine gute Schmerzlinderungerlebt", sagt Petzke. Dies sei aber ohnehin kein sinnvollesPrüfkriterium, wenn es darum ginge, geeigneten Patienten einenBehandlungsversuch zu ermöglichen. Hier müsse eine Initiative desGesetzgebers alle Interessengruppen zusammenbringen, umVerbesserungen zu überlegen. Entsprechende Vorstöße gab es bereitsvon den Bundestagsfraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen.