Leipzig (ots) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fürchtet,dass Großkonzerne aus den USA und China auf den deutschenGesundheitsmarkt drängen. Das sagte er dem MDR-Magazin"Hauptsachegesund" in einem Exklusiv-Interview. "Facebook, Google,Amazon investieren alle Milliarden in den Gesundheitssektor und ichmöchte halt, dass wir mit unserem Datenschutz, unsererDatensicherheit und vor allem auch auf deutschen Servern die Angebotehier aus dem Land entwickeln, damit die uns nicht irgendwann vonaußen ins Land rollen", sagte der Minister. "Deshalb machen wir jetztauch den Turbo an, weil wir etwas aufzuholen haben." Deutschland seibei Digitalem und Gesundheit zehn bis zwanzig Jahre zurück: "Es wirdnirgends noch so viel gefaxt wie im Gesundheitswesen."Jens Spahn sieht digitale Möglichkeiten im Gesundheitswesenallerdings als Ergänzung: "Das Ziel ist eigentlich, dass das digitaleAngebot die Arztpraxis so entlasten kann, dass der Arzt mehr Zeit hatfür seine Patienten", sagte der Minister. Studien hätten schongezeigt, dass viele Arztbesuche nur für Nach- oder Rückfragen gemachtwürden. Solche Nachfragen solle man in der Zukunft einfach digitalklären können. Trotzdem sollten sich Patienten und Ärzte auch künftigganz normal im Praxisbesuch begegnen können: "Natürlich wird esweiterhin das sich-direkt-in-die-Augen-Schauen brauchen."Das Exklusiv-Interview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahnfand am Rande der Gesundheitsministerkonferenz in Leipzig statt. DasLeitthema der Konferenz ist "Digitalisierung des Gesundheitswesens".Das Interview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigt dasMDR-Magazin "Hauptsache gesund" heute Abend um 21:00 Uhr imMDR-Fernsehen."Hauptsache gesund" | donnerstags, 21 Uhr, MDR-Fernsehen |mdr-aktuell.dePressekontakt:MDR, Achim Schöbel, Redaktionsleiter Wirtschaft und RatgeberTel.:(0341) 3 00 45 08Original-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell