MDR: Lischka fordert Verbot von Reichsbürger-Netzwerken

Leipzig (ots) - Der innenpolitische Sprecher derSPD-Bundestagsfraktion, Burkhard Lischka, fordert ein konsequenteresVorgehen gegen sogenannte Reichsbürger: "Wir haben ja dasInstrumentarium von Vereinsverboten", sagte Lischka in einemInterview mit MDR "Exakt - die Story". Aktivitäten von Gruppen könneman mittels eines solchen Verbotes unterbinden. Das sei möglich, auchwenn Gruppierungen sich nicht offiziell in ein Vereinsregistereingetragen haben.Lischka sieht diese Möglichkeiten vor allem dort, wo sogenannteReichsbürger Netzwerke und Strukturen gebildet haben, dieextremistisch vorgehen und von denen möglicherweise Gewalttatenausgehen. "Solche Netzwerkstrukturen bergen sicherlich die Gefahr,dass auch nicht auszuschließen ist, dass terroristische Zellengebildet werden, die dann tatsächlich versuchen, ihre Ideologiendurch Attentate auch entsprechend umzusetzen", sagte derSPD-Politiker weiter.Lischka sieht die Bundesländer in der Pflicht, sich um derartigeVerbote zu bemühen. Die Länder würden vor Ort mögliche Strukturenbeobachten und kennen, sagte der Bundestagsabgeordnete. "Ich glaube,hier ist außerdem eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt fürVerfassungsschutz und den verschiedenen Landesämtern fürVerfassungsschutz gefordert."Derzeit werden sogenannte Reichsbürger vom Verfassungsschutzbeobachtet. Wie viele Mitglieder der Szene es in Deutschland gibt,ist jedoch noch unklar. Schätzungen gehen von 5.000 bis zu 10.000aus. Die Länder sind derzeit angehalten, ein Lagebild über diesogenannten Reichsbürger zu erstellen."Exakt - Die Story" am 25. Januar um 20.45 Uhr im MDR Fernsehen