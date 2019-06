MDR: Lieferengpässe bei medizinischem Cannabis in Deutschland

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDR"exakt" freigegeben.Derzeit gibt es Lieferengpässe bei der Versorgung von Patientenmit medizinischem Cannabis. Aktuell stehen nach Angaben des Verbandes"Cannabis Versorgender Apotheken" (VCA) von circa 45 gelistetenSorten weniger als ein Drittel zu Verfügung."Auf Grund der jeden Monat steigenden Verordnungszahlen kommt esimmer wieder zu Lieferengpässen bei der Versorgung mit medizinischemCannabis", sagte Florian Heimann vom VCA dem MDR. Die lieferfähigenSorten wechselten von Monat zu Monat. "Die unterschiedlichen Sortenvon medizinischem Cannabis sind per se nicht zu vergleichen und schongar nicht ohne weiteres untereinander austauschbar." Für diePatienten bedeute das zurzeit oft, dass die Sorte Cannabis, auf diesie eingestellt seien, im nächsten Monat nicht lieferbar sei.Enorme Nachfrage weltweitImporteure führen die Engpässe auf die weltweite Nachfrage nachmedizinischem Cannabis zurück. "Die Nachfrage nach Medizinalcannabisist in den letzten Monaten enorm gestiegen und hat noch längst nichtihren Höhepunkt erreicht", sagte Kristina Quade, Sprecherin desCannabis-Importeurs Cannamedical Pharma dem MDR. "Die Kapazitäten dereuropäischen Produzenten können diese Nachfrage nicht decken undviele Patienten müssen teilweise Wochen auf ihre Medikamente warten."Derzeit sei der Bedarf an Medizinalcannabis so hoch, dass auch dievon der Cannabis-Agentur in Deutschland ausgeschriebene Menge bis zum4. Quartal 2020 nicht signifikant zu der Verbesserung der Lagebeitragen werde.Das Unternehmen begründet die Lieferschwierigkeiten unter anderemmit den strengen Standards, die medizinischer Cannabis erfüllenmüsse. So dürften ihn nur lizenzierte Produzenten exportieren.Weltweit aber besäßen nur neun Produktionsstätten eine solchebehördlich anerkannte Zertifizierung. Wegen der Legalisierung vonCannabis in Kanada im Oktober 2018 habe sich zudem die möglicheImportmenge aus Kanada durch Mitbewerber spürbar verringert.Cannamedical Pharma beliefert nach eigenen Angaben bundesweit rund2.500 Apotheken.Ärzte in Deutschland können seit dem 1. März 2017, mitInkrafttreten des Gesetzes zur "Änderung betäubungsmittelrechtlicherund anderer Vorschriften" Cannabisblüten und Extrakte aus Cannabisverordnen.Mehr dazu unter: www.mdraktuell.de und in MDR-Exakt am 19.06.2019,20.15 Uhr im MDR-FernsehenPressekontakt:MDR, HaR Information, Anja Riediger. Tel.: 0341 300 4845,anja.riediger@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell