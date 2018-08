MDR: Leer stehende Flüchtlingsheime kosten Steuerzahler Millionen Euro

Leipzig (ots) - In Mitteldeutschland zahlen Bund, Länder undKommunen Millionen Euro für leere Flüchtlingsheime. Das berichtetedas MDR-Magazin "Umschau" in seiner aktuellen Ausgabe (21.08.).Einige Objekte sind seit Fertigstellung ungenutzt. Allein die vierFlüchtlingsunterkünfte in Dresden, Leipzig und Erfurt, über die dasMagazin berichtet, schlagen mit Investitionssummen von insgesamtknapp 22 Millionen Euro zu Buche. Hinzu kommen Unterhaltskosten inMillionenhöhe. Steffen Peter vom Bund der Steuerzahler in Thüringenkritisiert: "Das sind Steuergelder. Insgesamt gesehen, geht es hierum mehrere Millionen. Das ist für uns nicht akzeptabel."Zu den noch nie genutzten Objekten in Mitteldeutschland gehörenu.a. Unterkünfte in Dresden, Leipzig und Erfurt. Der Bau derUnterkunft in Dresden-Klotzsche hat 5,6 Millionen Euro gekostet unddas Containerdorf in der Dresdner Johannstadt 6,3 Millionen Euro. DieLeichtbauhallen in Dresden-Klotzsche wurden bereits abgerissen. Dasschlägt mit weiteren 390.000 Euro zu Buche. Der Bau der bislangungenutzten Containersiedlung in Leipzig hat nach Angaben aus demStadtrat insgesamt acht Millionen Euro Kosten verursacht. DieContainer werden bis Ende August abgebaut. Nach Einschätzung desLeipziger Stadtrates Karsten Albrecht (CDU) hat die Verwaltung sehrträge auf den Rückgang der Flüchtlingszahlen reagiert.Während in Dresden und Leipzig Unterkünfte abgebaut werden, hältman in Erfurt trotz Leerstand an eingerichteten Flüchtlingsheimenfest. Für Miete, Nebenkosten und Bewachung eines leeren Objektes ineinem ehemaligen Baumarkt werden jährlich rund 500.000 Euro fällig -und das noch bis 2020. Solange läuft der Mietvertrag. Die ErfurterSozialbürgermeisterin Tamara Thierbach (Die Linke) hält das Vorgehenfür gerechtfertigt. Nach ihrer Meinung könnten jederzeit dieFlüchtlingszahlen wieder schnell ansteigen. In den Umbau desBaumarktes zur Flüchtlingsunterkunft wurden nach Auskunft des Bundesder Steuerzahler über zwei Millionen Euro investiert.Der Freistaat Thüringen hat auf den Leerstand derFlüchtlingsunterkünfte reagiert. Dort wurde eine entsprechendeVerordnung geändert und Kommunen die Umnutzung vonFlüchtlingsunterkünften gestattet, die durch das Land vorfinanziertwurden. Dem Thüringer Ministerium für Migration zufolge wurden dortu.a. anerkannte Flüchtlinge und Obdachlose untergebracht. Zudem seienStudentenwohnheime entstanden. Die Umwidmung der Objekte inSachsen-Anhalt ist nach Auskunft des Innenministeriums in Magdeburgebenfalls möglich. Auch der Freistaat Sachsen steht grundsätzlicheiner sinnvollen Nachnutzung für ungenutzte Flüchtlingsunterkünfteaufgeschlossen gegenüber. Aufgrund unterschiedlicher Verträge müsseaber von Fall zu Fall entschieden werden, heißt es aus DresdnerInnenministerium.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 00 6376,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell