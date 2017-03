MDR: Lebensgefahr durch Verbrühungen in Pflegeheimen / Experte fordert Verbrühschutz

Leipzig (ots) - Nach dem tragischen Bade-Unfall in einemPflegeheim in Sachsen-Anhalt hat ein Gesundheitsexperte einensogenannten Verbrühschutz an Wasserhähnen in allenPflegeeinrichtungen gefordert. Ein solcher Schutz sei derzeit inPflegeeinrichtungen nicht vorgeschrieben, sagte Roland Lapschieß demMDR-Nachrichtenmagazin "exakt". Er könne jedoch verhindern, dassWasser in Badewannen einläuft, das wärmer als 45 Grad Celsius ist. Eswäre eine einfache Installation, die vor fatalen Folgen schützenkann.Eine deutsche Industrienorm empfiehlt in Pflegeheimen eineMaximaltemperatur von 43 Grad Celsius. Allerdings fehlt einegesetzliche Verpflichtung dazu. Der Verbrühschutz hätte allerWahrscheinlichkeit nach auch den Tod von Werner F. verhindert. DerMann starb vor etwa einem Monat an den Folgen seiner Verbrühungendurch zu heißes Badewasser. Er lebte in der Pflegeinrichtung VillaTerra in Beyernaumburg (Landkreis Mansfeld-Südharz). In dem Bad, indem er gebadet wurde, wird kein Verbrühschutz genutzt.Verbrühungen von älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen sindnicht selten. Nach exakt-Recherchen gab es mindestens elf Fälle inden vergangenen sieben Jahren. Acht davon endeten tödlich. Bereitseine Badewasser-Temperatur von 48 Grad Celsius kann innerhalb vonfünf Minuten zu drittgradigen Verbrühungen und damit zum Tod führen.Bei 52 Grad Celsius genügt eine Minute, bei 56 Grad Celsius sind esnur noch 15 Sekunden.Roland Lapschieß ist ein anerkannter Qualitätsberater und -Managerfür Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen aus Winsen/Luhe.Den Bericht finden Sie auch unter www.mdr.de/exakt.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Susanne Odenthal,Tel.: (0341) 3 00 64 57, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell