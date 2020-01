MDR-Koproduktion für Grimme-Preis 2020 nominiert (FOTO)

Leipzig (ots) - "Gundermann Revier" kann sich Hoffnung auf den diesjährigenGrimme-Preis in der Kategorie "Information & Kultur" machen. Die Entscheidungüber die Preisträger wird am 3. März 2020 bekanntgegeben. Die Verleihung des 56.Grimme-Preises findet am 27. März 2020 in Marl statt.Der Film "Gundermann Revier" von Grit Lemke erzählt vor dem Hintergrund desLausitzer Reviers und der einstigen "sozialistischen Wohnstadt" Hoyerswerda dieBiografie des Baggerfahrers und Rockpoeten Gerhard Gundermann. Wie in einemBrennspiegel bündeln sich in der Region und in Gundermanns Werk globale Fragennach Heimat, dem Ende der Arbeit, nach Utopie und individueller Verantwortung."Der Film widmet sich einem Helden, der keiner ist oder sein will. Er lenkt denBlick in eine Region, die sonst kaum auf die große Leinwand kommt. Dass er nundiese Nominierung erhalten hat, freut uns besonders, denn das zeigt, dass essich lohnt genau hinzuschauen, sich die Zeit für Beobachtung zu lassen, wie esim Besonderen der Dokumentarfilm kann", so Dr. Katja Wildermuth,MDR-Programmdirektorin in Halle."Gundermann Revier" ist eine Produktion von Inselfilm Berlin im Auftrag von MDRund rbb. Verantwortliche Redakteure waren Dr. Ulrich Brochhagen für den MDR undRolf Bergmann für den rbb. Grit Lemke, bis 2017 langjährige "DOKLeipzig"-Kuratorin, hat mit "Gundermann Revier" ihr Regie-Debut gegeben. Diegebürtige Sprembergerin kannte den Sänger und seine Lebensgefährtin Conny sowieGundermanns künstlerisches Umfeld sehr gut.Der 98-minütige Dokumentarfilm feierte im Herbst 2019 seine Premiere bei DOKLeipzig und war am 8. Dezember 2019 im MDR-Fernsehen in der Reihe MDR-DOK zusehen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 006 545, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4493657OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell