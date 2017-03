Leipzig (ots) -Nach einem Drehbuch von Clemens Meyer und Thomas Stuber spielenSandra Hüller, Franz Rogowski und Peter Kurth die Hauptrollen.Liebe und Tod im Großmarkt: Am 28. Februar 2017 begannen beiLeipzig die Dreharbeiten zu der Liebesgeschichte "In den Gängen" vonThomas Stuber.Das Drehbuch wurde 2015 mit dem Deutschen Drehbuchpreisausgezeichnet und basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte vonClemens Meyer, der gemeinsam mit Stuber das Buch verfasste. Es istdie dritte Zusammenarbeit von Stuber und Meyer nach "Herbert", dermit dem Deutschen Filmpreis in Silber 2016 als Bester Spielfilmausgezeichnet wurde, und dem Kurzfilm "Von Hunden und Pferden".Letzterer gewann 2011 den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold und wurde2012 mit dem Studenten-OSCAR in Silber ausgezeichnet.Die Hauptrollen in der neuen Kinokoproduktion übernehmen FranzRogowski ("Victoria", "Love Steaks"), Sandra Hüller ("Toni Erdmann","Über uns das All") und Peter Kurth ("Herbert", "Babylon Berlin","Zwischen den Jahren"). Peter Kurth stand bereits als alternder BoxerHerbert für Thomas Stuber vor der Kamera, für seine Darstellungerhielt er 2016 den Deutschen Filmpreis. "In den Gängen" erzählt voneiner zarten Liebe, die in dem geschützten Kosmos eines Großmarkts,inmitten einer Atmosphäre von familiärer Freundschaft undZugehörigkeit gedeiht und außerhalb des Marktes keine Chance hätte.Zum Film:Christian (Franz Rogowski) ist neu, der Frischling in den Gängendes Großmarkts - einem Bienenstock aus Geschäftigkeit: Ware wirdeingeräumt, wieder aus den Regalen genommen, nachgefüllt.Gabelstapler und Hubwagen fahren kreuz und quer. Bruno (Peter Kurth)aus der Getränkeabteilung nimmt den schweigsamen Christian unterseine Fittiche. Er lehrt ihn das Geschäft, wird sein väterlicherFreund. Im Gang nebenan arbeitet Marion (Sandra Hüller) bei denSüßwaren. Christian mag sie, bekommt aber kaum ein Wort heraus.Marion mag Christian auch, doch sie ist verheiratet - mit einemSchläger. Bei der Weihnachtsfeier halten Christian und MarionHändchen. Genießen einfach, dass da jemand ist. Die beiden kommensich näher, zart und wortkarg. Sie geben sich Halt in einem Leben,das außerhalb des Großmarkts kaum auszuhalten ist. Doch drinnengehört ihnen die Welt. Hier glaubt man an sie, hier dürfen sie dieLiebe erfahren, die ihnen außerhalb verwehrt bleibt."In den Gängen" ist eine Produktion der Sommerhaus Filmproduktion(Produzenten Jochen Laube und Fabian Maubach) in Koproduktion mit demMITTELDEUTSCHEN RUNDFUNK (Redaktion Meike Götz), arte (RedaktionBarbara Häbe), dem Südwestrundfunk (Redaktion Brigitte Dithard) sowiedem Hessischen Rundfunk (Redaktion Jörg Himstedt). Koproduzenten sindRotor Film und Departures Film. Das Projekt wurde gefördert durch dieBKM, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, dieMitteldeutsche Medienförderung MDM, die MfG Baden-Württemberg, dasMedienboard Berlin Brandenburg und den Deutschen FilmförderfondsDFFF. Regie führt Thomas Stuber nach einem Drehbuch von Thomas Stuberund Clemens Meyer nach einer Kurzgeschichte von Clemens Meyer.Deutscher Verleiher ist Zorro Film in München. Der Kinostart stehtnoch nicht fest.Die Dreharbeiten in Leipzig, Wittenberg, Bitterfeld und Karlsruhedauern vom 28. Februar bis voraussichtlich 12. April 2017.Pressekontakt:Barbarella Entertainment, Stefanie Röders, 030 577 00 97-52,stefanie.roeders@barbarella.deMDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp,Tel.: (0341) 3 00 64 32; E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @mdrpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell