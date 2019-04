MDR: Keine Krankenhausbehandlung für Schwerbehinderte

Leipzig (ots) - Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung,Jürgen Dusel, hat den Gesetzgeber aufgefordert, Behindertennotwendige Behandlungen in Krankenhäusern zu ermöglichen. DasMDR-Magazin "Exakt" hatte dem Beauftragten den Fall eines mehrfachBehinderten in Sachsen-Anhalt vorgelegt, dem trotz dringendnotwendiger Behandlung die Aufnahme ins Krankenhaus verweigert wurde."Es ist Aufgabe des Staates, Recht zu schaffen, auf das sich Menschenmit Behinderung berufen können und das sie notfalls auch durchsetzenkönnen. Hier sehe ich deutlichen Handlungsbedarf", so Jürgen Duselgegenüber "Exakt". Für ihn könnten gute Assistenz und Betreuung dieLösung für solche Fälle sein.Im von "Exakt" recherchierten Fall hatte sich das Bein eines55-jährigen mehrfach behinderten Mannes stark entzündet. EinKrankenhaus verweigerte aber die Aufnahme des Patienten, da fürdessen Betreuung eine Begleitperson erforderlich ist. Unklar war, werdie Personalkosten trägt, wenn ein Mitarbeiter der Einrichtung, inder der Behinderte untergebracht ist, die Begleitung übernimmt.Krankenkasse und Sozialamt wollten diese Kosten nicht übernehmen.Diese unklare Zuständigkeit kritisierte der Behindertenbeauftragtenun und forderte Bundesregierung, Länder, Städte und Gemeinden auf,Lösungen für solche Fälle zu finden.Dass es bundesweit Probleme mit der Unterbringung behinderterPatienten in Krankenhäusern gibt, bestätigte die Diakonie Deutschlandgegenüber "MDR-Exakt". Dringende Krankenhausbehandlungen würdenaufgeschoben, weil es häufig keine Betreuung für Klinikaufenthaltevon Erwachsenen mit Behinderungen gäbe. In Deutschland leben rund 7,8Millionen Menschen mit Schwerbehinderungen - das sind rund 10 Prozentder Gesamtbevölkerung.Mehr dazu unter: www.mdraktuell.de und in "MDR-Exakt" am17.04.2019, 20.15 Uhr im MDR-FernsehenPressekontakt:Anja Riediger.Tel.: 0341 300 4845,anja.riediger@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell