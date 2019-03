MDR KULTUR: hier spielt die Leipziger Buchmesse (FOTO)

Finanztrends Video zu



Leipzig (ots) -Vom 21. bis 24. März wird Leipzig wieder zum wichtigstenSchaufenster der Literaturszene. Dann gibt es bei MDR KULTUR täglichexklusive Live-Highlights von der Leipziger Buchmesse und zahlreicheSonderformate in Fernsehen, Radio und Web. Bundesweite Aufmerksamkeitverspricht zudem die Premiere der "ARD Radio Kulturnacht: Live unterBüchern", die von allen ARD-Kulturwellen übertragen wird.Mit einem großen multimedialen Gemeinschaftsstand, vielenProgrammhighlights und Literaturstars präsentieren sich ARD und MDRKULTUR vom 21. bis 24. März zur Leipziger Buchmesse 2019. ImARD-Forum (Halle 3, C400) stellen unter anderem Sebastian Fitzek,Michael Tsokos, Jakob Augstein, Christoph Hein, Masha Gessen, SarahWiener, Heinrich Breloer und Franz Müntefering täglich von 10 bis 18Uhr und am 24. März von 10 bis 16 Uhr ihre neuesten Bücher vor. ImInformationsbereich des Forums präsentieren sich unter dem Motto "Wirsind deins. ARD" alle neun Landesrundfunkanstalten, Deutschlandradio,3sat, arte, phoenix, KiKA, ARD Digital und das DeutscheRundfunkarchiv. Die Besucher können sich an eigenen Stationen vomAngebot und der Funktionalität der neuen ARD Mediathek und ARDAudiothek überzeugen. MDR KULTUR ist zudem mit einem Stand (Stand-Nr.17) und mit einem gläsernen Studio in der Glashalle vertreten.Besucherinnen und Besucher können u.a. die neue MDR KULTUR Appkennenlernen und ausprobieren.Bundesweite "ARD Radio Kulturnacht" aus der Alten HandelsbörseZum ersten Mal veranstaltet MDR KULTUR zusammen mit allenKulturwellen der ARD eine gemeinsame Buchmesse-Nacht. Diedreistündige "ARD Radio Kulturnacht: Live Unter Büchern" in der AltenHandelsbörse wird am Buchmesse-Samstag, 23. März, ab 20 Uhrbundesweit live übertragen. Mit dabei sind unter anderem die AutorenDaniela Krien, Feridun Zaimoglu, Jaroslav Rudis, Marion Brasch undKat Menschik. Die dreistündige "Live Unter Büchern"-Nacht bildet denAbschluss der Kulturnächte von MDR und Leipziger Buchmesse, die vonMittwoch, 20. März, bis Samstag, 23. März, in Zusammenarbeit mit der"Leipziger Messe" und "Leipzig liest" in der Alten Handelsbörse amNaschmarkt stattfinden. Zum Auftakt der Reihe am Mittwochabend stehtzunächst das jüngere Publikum im Fokus. Zu Gast sind unter anderem:Matthias Nawrat, Isabelle Lehn und Abbas Khider. Um spannendeHörbücher geht es am Donnerstagabend. Dann stellen Barnaby Metschuratund Burghardt Klaußner ihre Neuproduktionen vor. Wer sich fürSachbücher interessiert, kommt am Freitag auf seine Kosten. Dannpräsentieren sich die Autoren Ines Geipel, Harald Welzer, Heinz Budeund Ariadne von Schirach dem Publikum. MDR KULTUR berichtet täglichlive im Radio von den Kulturnächten.MDR KULTUR live aus der Glashalle der BuchmesseMit eigenem Stand und gläsernem Studio ist MDR KULTUR auch direktauf der Buchmesse Leipzig präsent. Am 21. und 22. März sendet dasKulturradio von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 19 Uhr live aus demgläsernen Studio in der Glashalle. Am Abschlusstag der Buchmesse, 24.März, geht das "MDR KULTUR- Café" ab 12 Uhr live von der Messe onAir.Gastland Tschechien im FokusTschechien ist in diesem Jahr das Gastland der LeipzigerBuchmesse. Im Vorfeld der Buchmesse war MDR-LiteraturredakteurinKatrin Schumacher in unserem Nachbarland unterwegs, um interessantetschechische Autoren zu treffen. Auf ihrer Reise entdeckt sie dieBesonderheiten der Literaturlandschaft Tschechiens und derKulturstädte Prag und Brünn - zu sehen im "MDR KULTUR - Spezial zurLeipziger Buchmesse" Freitagnacht, 22. März, um 0.05 Uhr imMDR-Fernsehen. Um Lesen, Leben und Schreiben geht es auch imTV-Magazin "MDR KULTUR - Unter Büchern" am Samstag, 23. März, ab23.20 Uhr im MDR-Fernsehen und am gleichen Tag bei 3sat bereits ab22.05 Uhr. In dieser Sendung trifft Katrin Schumacher in derBuchstadt Leipzig die Dichter Sasa Stanisic, Jörg-Uwe Albig undAlbert Ostermaier, die Schriftstellerinnen Marion Brasch und DanielaKrien und die Illustratorin Kat Menschik. Beide Fernsehformate könnenbereits vor der Fernsehausstrahlung ab 20. März (ab 19.00 Uhr) in derMDR-Mediathek abgerufen werden. "MDR KULTUR - Das Radio" sendet am21. März von 18.05 bis 19.00 Uhr live das "MDR KULTUR - Spezial: Ahoj- Tschechien als Gastland". Für MDR KULTUR ist auch wieder ClaudiusNießen mit seinem "Taxi zur Messe" unterwegs. Mit allerlei Spittel imFond eines Leipziger Taxis bringt er prominente Autoren zu ihrenTerminen. Die Videos gibt es am Buchmessen-Wochenende aufmdrkultur.de, bei Facebook und bei Youtube."Fröhlich Lesen - Extra" und "MDR um 4" mit WochenserieVon der Leipziger Buchmesse meldet sich am 21. März auch eineAusgabe "Fröhlich Lesen - Extra". Zu Gast bei den MDRTHÜRINGEN-Moderatoren Peggy Patzschke und Johannes Michael Noack sinddann: Daniela Krien ("Die Liebe im Ernstfall"), Kati Naumann ("Wasuns erinnern lässt") und Kaia Voss ("Bauhaus - eine fotografischeWeltreise"). Im MDR-Fernsehen wird die Sendung am 21. März, ab 23.35Uhr ausgestrahlt und bei "MDR THÜRINGEN - Das Radio" am 24. März ab22.05 Uhr. Vom 18. bis 22. März gibt es zudem bei "MDR um 4" imFernsehen die Wochenserie "Buchmacher aus Mitteldeutschland".Netzpremiere für Heiner Müller: MDR KULTUR startet"Müller-Bau-Kasten"Ab dem 18. März haben Radiostücke, Audios und Texte mit und vonHeiner Müller bei MDR KULTUR auf der Website "muellerbaukasten.de"eine neue Heimat. Mit wechselnden Perspektiven sollen Einblicke inden Kosmos des Schriftstellers eröffnet werden - unter anderem auchmit Müllers "Der Bau" - namens- und ideengebend für den"Müller-Bau-Kasten". Offiziell präsentiert wird der"Müller-Bau-Kasten" von MDR KULTUR im Rahmen des Lesefestes "Leipzigliest" am 21. März um 20 Uhr im Passage Kino. Dem Messepublikum wirdder "Müller-Bau-Kasten" auf dem ARD-Forum am 24. März um 12.00 Uhrpräsentiert."Orangentage": tschechisch-deutsch-slowakische FilmpremiereMit der Premiere der Kino-Koproduktion "Orangentage" stimmtGastland Tschechien am 20. März 2019 (14.45 Uhr) im Regina-Palast inLeipzig auf seinen Buchmesse-Auftritt ein. Der MDR ist einer derKo-Produzenten bei der Verfilmung des gleichnamigen Romans von IvaProcházková. Der Film erzählt vom 14-jährigen Darek aus einemtschechischen Dorf nahe der deutschen Grenze, der sich in das MädchenHanna verliebt, das nach Orangen duftet. Ab 30. Mai läuft der Film inden deutschen Kinos. Die Fernsehfassung soll Ende 2019 im KiKA, demgemeinsamen Kinderkanal von ARD und ZDF, ausgestrahlt werden.MDR KLASSIK lädt zur musikalischen Entdeckungsreise"In dir steckt Musik. Wir zeigen es dir!" Unter diesem Motto lädtMDR KLASSIK mit seinem Jugend-Musik-Netzwerk Clara zu einerEntdeckungsreise auf der Spur von Klängen, Tönen und Instrumentenein. Am Stand auf der Leipziger Buchmesse (Halle 4, A303) gibt es vom21. bis 24. März täglich von 10 bis 18 Uhr ein spannendes Programmzum Mitmachen, Erforschen und Ausprobieren: SelbstgebastelteInstrumente, kniffelige Rätselfragen, eigene Audio-Aufnahmen undvieles mehr!Online live dabeiWelche Autoren sind auf den Bühnen? Welche Themen werden in denMessehallen diskutiert? Was passiert auf der Manga-Comic-Con? Alle
Informationen sowie attraktive Videos, Livestreams, Bildergalerien
und einen täglichen Messeticker über die Ereignisse, Themen und
Debatten in den Messehallen bieten während der gesamten Messetage
buchmesse.ARD.de bzw. mdrkultur.de/buchmesse