Leipzig (ots) -Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums haben zahlreiche Künstlerden Ost-Hit "Am Fenster" für das MDR-Kulturradio neu eingespielt.Ihre Versionen werden von Montag, 27. November, bis Freitag, 1.Dezember, bei MDR KULTUR - Das Radio zu hören sein. Die dazugehörigenVideos sind bereits ab 26. November auf mdr-kultur.de, auf demYouTube-Channel von MDR KULTUR sowie auf Facebook online. ImMDR-Kulturmagazin "artour" kommen die "City"-Musiker zu Wort - am 30.November, 22.05 Uhr, MDR-Fernsehen.Über zehn Musiker, Sänger, Bands und Ensembles haben ihre eigeneVersion des Songs "Am Fenster" auf Initiative von MDR KULTURaufgenommen und als Video produziert. "Dieses Lied ist unsere DNA,unser Kern. Insofern ist es spannend zu beobachten was passiert, wennsich dem jemand von außen nähert. Und die Ergebnisse sind großartig",erzählt Bandmitglied Fritz Puppel.Uschi Brüning, die Grand Dame des Jazz im Osten, hat zusammen mitArrangeur und Pianist Stefan König eine sehr gefühlvolle Jazz-Balladeaus dem Lied gemacht. In eine ähnliche Richtung geht die BerlinerSängerin Jessica Gall mit ihrer Band.Das "Ensemble Nobiles" lässt die legendäre Ostrock-Hymne wie eineKomposition aus dem 19. Jahrhundert klingen. Die zentrale Zeile"Flieg ich um die Welt" bekommt in dieser Version am Endesprichwörtlich musikalische Flügel.Eine eher rockige Version kommt von der Band "The Dead Lovers";Musiker Wayne Jackson hatte schon Anfang der 90er die ersteenglischsprachige Version des Songs veröffentlicht. Der von Jacksonvorgegebenen englischen Übersetzung bedient sich auch derGitarrenvirtuose Tim McMillan.Katharina Franck, die ehemalige Sängerin der "Rainbirds", hatzusammen mit der Dresdner "Banda Internationale" einekräftig-treibende und strahlende Folkhymne mit Bläsersatz undWorld-Elementen aus "Am Fenster" gemacht.Mit weiteren spannenden Versionen beteiligen sich zum Beispiel derSchauspieler Christian Friedel und seine Band "Woods Of Birnam", derHamburger Sänger Dirk Darmstaedter, der Singer-Songwriter MarcelBrell und der Liedermacher Manfred Maurenbrecher. Außerdem steuertder Leipziger "LOT" seine Interpretation bei, genauso wie das Duo"Deine Lakaien".Alle Videos zu den "Am Fenster"-Versionen gehen bereits am 26.November online - sowohl auf mdr-kultur.de, als auch imYoutube-Channel von MDR KULTUR und in ganzer Länge auf Facebook.Begleitend dazu gibt es verschiedene Hörfunk-Beiträge, darunterein Portrait der Leipziger Dichterin Hildegard Maria Rauchfuß, derenGedicht "Am Fenster" die Gruppe "City" 1977 vertont hatte. Wie derSong seinerzeit in der BRD wahrgenommen wurde, findet Autor JohannesPaetzold in "Am Fenster - auch im Westen" heraus. Was das Lied sobesonders macht und was damals in der DDR in den Texthineininterpretiert wurde, beleuchtet Stefan Maelck.Im MDR-Kulturmagazin "artour" äußern sich die "City"-Musiker zurGeschichte des Songs und zu den neueren Versionen - am Donnerstag,30. November, 22.05 Uhr, im MDR-Fernsehen.