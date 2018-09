MDR KLASSIK ab Oktober mit neuer Anmutung und neuen Programmelementen

Leipzig (ots) - Mehr Service, mehr Informationen aus derKlassik-Szene und eine bessere Orientierung bietet MDR KLASSIK, dasdigitale Radioprogramm des MDR mit ausschließlich klassischer Musikab 1. Oktober. Neue Erkennungsmelodie wird ein Klavierstück von FelixMendelssohn Bartholdy sein.Aus dem einstigen Digitalprojekt ist in den letzten Jahren einvollwertiges Klassikprogramm geworden. Fast 50.000 Menschen hörentäglich MDR KLASSIK in bester digitaler Qualität über DAB+, DVB undübers Web. Grund genug für das Programm, sich stetigweiterzuentwickeln, neue Programmelemente einzuführen und auch überdie Gesamtanmutung des Programms nachzudenken. Ab 1. Oktober wirdeiniges davon zu erleben sein.Auf Händel folgt Mendelssohn15 Jahre lang war Händels berühmtes "Halleluja" dieErkennungsmelodie des Programms, strahlend, pompös und sehr markant.Ab 1. Oktober wird es poetischer, entspannter, romantischer:Mendelssohns zweites Kinderstück war die Grundlage für zahlreicheVariationen, die der Pianist Christoph Reuter für die einzelnenProgrammelemente eingespielt hat und die in MDR KLASSIK künftigOrientierung bieten.Einfache Orientierung, mehr Klassik-InfosBei MDR KLASSIK gibt es ab Oktober, einfach zu merken, dreiunterschiedliche Tageszeiten. Das Tagesprogramm ab 6 Uhr bietet eineabwechslungsreiche Mischung aus klassischer Musik, Gesprächen,Veranstaltungstipps aus dem Sendegebiet, einem täglich wechselnden"Tagwerk" sowie Empfehlungen vom Klassik-Markt, die nicht nur"angespielt" werden, sondern in voller Länge vorgestellt werdenkönnen - alles mit einem engen Bezug zu Mitteldeutschland und seinerKlassik-Szene. Am Abend ab 19 Uhr ist Konzertzeit bei MDR KLASSIK. Zuhören sind dann internationale und regionale Aufnahmen, Konzerte derMDR-Ensembles, Kammermusik oder moderne Klassik. Und um 22.30 Uhrbeginnt bei MDR KLASSIK die Nacht mit Musik zum Entspannen undTräumen und mit dem ARD-Nachtkonzert ab Mitternacht.DAB+ ist die Zukunft des RadiosGegenüber UKW-Sendern verspricht das Digitalradio-Angebot MDRKLASSIK ein deutlich besseres Klangerlebnis, dazu verschiedene text-und bildbasierte Zusatzinformationen wie Musiktitel undProgramminformationen. MDR KLASSIK ist ausschließlich über DAB+,Satellit, digital in den deutschen Kabelnetzen und als Livestream imInternet empfangbar.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell