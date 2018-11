MDR-Intendantin Wille gratuliert Programmdirektorin Wappler Hagen zur Wahl an die Spitze des SRF (FOTO)

Leipzig (ots) -Die MDR-Programmdirektorin Nathalie Wappler Hagen wird künftig alsDirektorin das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) leiten. Diegebürtige Schweizerin wurde vom SRG-Verwaltungsrat am 5. Novembergewählt."Wir freuen uns über den Erfolg von Frau Wappler Hagen undgratulieren zu ihrer Wahl an die Spitze des SRF," sagteMDR-Intendantin Karola Wille. "Darin sehen wir auch eine Anerkennungihres Engagements beim Entwicklungsprozess des MDR. Sie hat amStandort Halle die Weichen auf dem Weg von der Hörfunkzentrale zueinem modernen Multimediahaus entscheidend mit gestellt." Dazu gehöredie Neupositionierung der jungen Welle MDR SPUTNIK, die nun für alleVerbreitungswege die jungen Angebote des MDR entwickele, ebenso wieder Ausbau von MDR KULTUR zu einer Multimedia-Marke im Fernsehen,Radio und Netz. Die MDR-Programmdirektorin leitet bislang auch diesenderinterne Arbeitsgruppe zum verstärkten Dialog mit Publikum undAnspruchsgruppen."Für unseren gemeinsamen freien Rundfunk und unsere Rolle in dendemokratischen Gesellschaften sehe ich in Deutschland wie in unseremNachbarland Schweiz dieselben großen Herausforderungen. Wir wollennoch stärker und direkter mit unserem Publikum wie auch mit dergesamten Gesellschaft in den Dialog treten, uns öffnen fürberechtigte Anliegen und Kritik", so MDR-Intendantin Karola Wille."Dabei können wir über die Grenzen hinweg von unseren Erfahrungenlernen. Schon jetzt sind wir in der ARD mit den Schweizer Kollegenüber 3sat sowie zahlreiche gemeinsame Initiativen verbunden - inZukunft auch über die Persönlichkeit von Frau Wappler Hagen. Für ihreneue Aufgabe an der Spitze des SRF wünsche ich ihr viel Kraft undErfolg."Nathalie Wappler Hagen war auf Vorschlag von Intendantin KarolaWille zur neuen Programmdirektorin am Standort Halle berufen wordenund seit dem 1. November 2016 im Amt.Pressekontakt:MDR, Susanne Odenthal, Abteilungsleiterin Presse und Information,Tel.: (0341) 3 00 64 57 bzw. E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell