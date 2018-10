Leipzig (ots) - Zur Eröffnung von DOK Leipzig hat MDR-IntendantinKarola Wille die Bedeutung des Festivals für die Film-, Fernseh- undKreativlandschaft betont: "DOK Leipzig hat für den MDR wie für dieganze ARD eine enorme Bedeutung", sagte Wille, die auchFilm-Intendantin der ARD ist: "Denn Dokumentationen undDokumentarfilme sind ein fester und unverzichtbarer Bestandteilunseres Angebots - und unser Auftrag."Diesem Auftrag komme der MDR in besonderer Weise mit demEröffnungsfilm "Meeting Gorbachev" von Werner Herzog und André Singernach, so Wille. "'Meeting Gorbachev' ist ein Film über einen Mann,der im entscheidenden Moment über die Zukunft Deutschlands mitentschieden hat. Auch der MDR ist ein Kind dieser friedlichenRevolution, die ohne Michael Gorbatschow nicht möglich gewesen wäre."Der vom MDR in Zusammenarbeit mit Arte produzierte Film erlebtbeim Internationalen Leipziger Festival für Dokumentar- undAnimationsfilm seine Europapremiere. "DOK Leipzig hat eine großeTradition und stand schon in der DDR für gesellschaftskritischeStoffe. Man wollte die Menschen mit Hilfe des Dokumentarfilmserreichen und zu Diskussionen anregen. Dieser Grundgedanke hat sichbewährt. Ich glaube, DOK Leipzig ist das einzige Festival, das sichüber zwei Systeme hinweg so behaupten konnte", so Wille.Der MDR unterstützt daher auch in diesem Jahr den Dokumentarfilmals besondere Filmgattung und stiftet sowohl die mit 10.000 Eurodotierte "Goldene Taube" in der Kategorie "Internationaler Wettbewerblanger Dokumentar- und Animationsfilm", als auch den mit 3.000 Eurodotierten MDR-Preis "Bester Osteuropäischer Film". Daneben findetbeim MDR-Tag am 31. Oktober unter anderem die öffentlichePräsentation der Short-List-Kandidaten für den ARD-Doku-Wettbewerb"Top of the Docs" statt. Einen Tag später begrüßt Karola Wille im MDRrund 200 Senderverantwortliche, Produzenten und Autoren zur drittenARD-Programmwerkstatt für dokumentarische Formate.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle, Tel.: (0341) 3 00 64 53,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell