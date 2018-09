Leipzig (ots) - Der Gesundheitsexperte Prof. Gerd. Glaeske von derUniversität Bremen sieht die neue Gesundheitsapp "Vivy" in dreiPunkten kritisch.1. Patientendaten einheitlich zugänglich zu machen, sei zwar einzu lobender Ansatz, so Glaeske gegenüber dem MDR-Magazin "HauptsacheGesund". Die App habe aber wesentliche Defizite. Viele für die Appelementare Daten seien bislang noch gar nicht digital verfügbar, etwaelektronische Rezepte. Ärzte und Krankenhäuser seien dafür noch nichtin der Lage.2. Darüber hinaus kritisiert Glaeske die Datensicherheit: "EineApp kann leicht mit gelesen und gehackt werden", so Glaeske. Vielbesser wäre aus seiner Sicht die seit Jahren angedachte Lösung, diePatientendaten einheitlich über die elektronische Gesundheitskarte zuspeichern. Diese könnte große Datenmengen, auch Röntgenbilder undBefunde aufnehmen und sei zudem sicherer - etwa ähnlich wie bei einerBankkarte mittels PIN.3. Und noch ein Problem sieht der Wissenschaftler bei "Vivy":"Viele ältere Mitbürger ohne Smartphone können die App nurumständlich am Computer nutzen". Diese Handhabung sei jedoch wenigattraktiv. Fazit: Die App biete gute Ansätze und will das Richtige,aber im Ergebnis sei sie eine von vielen Anwendungen, die bereitskonkurrierend auf dem Markt existierten.Experte:Prof. Gerd Glaeske, Gesundheitswissenschaftler an der UniversitätBremen zur neuen digitalen Gesundheitsakte-App "Vivy".Pressekontakt:Mitteldeutscher RundfunkRedaktion Wirtschaft und RatgeberHauptsache Gesund, Tel.: 0341 300 4441CvD Stefan Mugrauerhttps://www.mdr.de/hauptsache-gesundOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell