MDR: Futtermittel aufgrund der Dürre knapp und immer teurer

Leipzig (ots) - Folgender Text ist bei exakter Quellenangabe MDRfreigegeben:In einigen Regionen Thüringens leiden landwirtschaftliche Betriebeunter zunehmender Futtermittelknappheit. "Vor allem in den nördlichenRegionen gibt es erhebliche Engpässe", sagte Axel Horn vom ThüringerBauernverband dem MDR Nachrichtenmagazin "exakt".Außerdem steigen aufgrund der Dürre und der damit verbundenenErnteausfälle die Preise für Viehfutter erheblich. So hat sich derPreis von Futtergerste zum Vergleichsmonat 2017 von 131,60 Euro/Tonneauf 170,56 Euro/Tonne erhöht. Das bedeutet einen Anstieg von fast 30Prozent. "Ein Ende ist nicht abzusehen", so der ThüringerBauernverband.Betroffen sind auch die Halter von Rindern, Milchvieh, Schafen undPferden in Sachsen-Anhalt. In den vergangenen Wochen wuchs nichtgenug Futter nach. Der Grasschnitt in diesem Jahr sei von schlechterQualität, so der Bauernverband Sachsen-Anhalt gegenüber "exakt"."Darüber hinaus musste in vielen Regionen auf den zweiten Grasschnittverzichtet werden, da kein Aufwuchs stattfindet", so ChristianApprecht, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des BauernverbandesSachsen-Anhalt. "Von dem sonst auch häufig genutzten drittenGrasschnitt ganz zu schweigen."Mehr dazu in "exakt", 08.08.2018 - 20.35 Uhr, im MDR-Fernsehen undunter www.mdr.de/investigativ.Pressekontakt:MDR, Chefin vom Dienst, Anja Riediger, Tel.: (0341) 3 00 48 45,E-Mail: Anja.Riediger@mdr.deOriginal-Content von: MDR Exklusiv-Meldung, übermittelt durch news aktuell