MDR-Formate überzeugen bei neuem Medienpreis (FOTO)

Leipzig (ots) -Sperrfrist: 27.02.2020 17:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Gleich vier MDR-Produktionen sind am Donnerstag (27. Februar 2020) in Potsdambei der Verleihung des ersten Medienpreises Mittelstand für Nord- undOstdeutschland ausgezeichnet worden. Darunter gab es zwei erste Plätze: DasMDR-Projekt "Was Europa mit uns macht" gewann in der Kategorie"Crossmedial/Online" und die zweiteilige Dokumentation "Die Investoren" in derKategorie "TV."MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi freute sich über den Erfolg: "Alle dreiAuszeichnungen in der Kategorie TV dieses überregionalen Preises fürProduktionen des MDR - das ist schon eine besondere Ehre. Ich sehe es auch alsBestätigung, dass der MDR mit seinen Recherchen und Beiträgen für erstklassigenQualitätsjournalismus steht. Und der erste Platz in der KategorieCrossmedial/Online zeigt, dass wir diesen Anspruch auch multimedial umsetzenkönnen. Glückwunsch an alle Ausgezeichneten!"Mit der Auszeichnung in der Kategorie Crossmedial/Online für das Projekt "WasEuropa mit uns macht" wurde erstmals die trimediale Arbeit der Hauptredaktion"Information" des MDR gewürdigt. Das Recherche-TEAM der HauptredaktionInformation hatte zur EU-Wahl im Mai 2019 am Beispiel der Gemeinde Huy inSachsen-Anhalt verdeutlicht, welchen Einfluss die Europäische Union auf dasLeben von Familien, Unternehmern, Landwirten, Vereinen und Politikern hat. DieRechercheergebnisse wurden sowohl im Fernsehen und Radio als auch imOnlineangebot jeweils adäquat umgesetzt."Das Projekt ist von Beginn an redaktionsübergreifend durchdacht und für alleAusspielwege umgesetzt worden", so MDR-Chefredakteur Torsten Peuker. "Wir freuenuns sehr über diese erste Auszeichnung einer trimedialenGemeinschaftsanstrengung in unserer Hauptredaktion." Die Jury lobte, dass "amziemlich Kleinen das große Ganze" erklärt und für alle Ausspielwege "interessantund intelligent" umgesetzt wurde. "Wir lernen hier Menschen kennen, Zahlenverstehen, Betriebswirtschaft und wie Geld funktioniert als Steuerungsmittel derPolitik. Nebenbei werden wir neugierig auf einen Ort, der fast wie aus dem Laborgeeignet ist, das Prinzip Europa zu erläutern. Ganz unaufgeregt crossmedial",heißt es in der Jurybegründung. Das Projekt ist hier online zu finden.Hattrick für den MDR in der Kategorie TVIn der Kategorie TV gingen alle drei Preise an den MDR. Als Gewinner überzeugtedie zweiteilige Dokumentation "Die Investoren - Wie Macher und Glücksritter inden Osten kamen". "Ariane Riecker und ihr Team erzählen unaufgeregt, fair,sachlich, zurückhaltend von Selbständigen, Unternehmern, Mittelständlern, auchwindigen Investoren. Sie kommt den von ihr porträtierten Menschen sehr nahe,bringt sie dazu, selber ihre Sicht der Dinge zu schildern und dem Zuschauer dieUrteilsbildung zu überlassen. Das ist das journalistische Meisterwerk, dabeisein, aber nicht dazugehören", urteilt die Jury. Beide Filme, die am 15. und 22.Januar 2019 im MDR-Fernsehen ausgestrahlt wurden, sind noch bis 2. April 2020 inder ARD Mediathek abrufbar.Über Platz 2 freute sich die Redaktion "Wirtschaft und Ratgeber" für ihre45-minütige "Umschau-Extra"-Ausgabe "Nachfolger gesucht" vom 30. April 2019. DieSendung thematisierte die Nachwuchssorgen mittelständiger Unternehmen inSachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und ist ebenfalls in der ARD Mediathekabrufbar. Platz 3 ging an die MDR-Redaktion "Politische Magazine/Reportagen":Reporter Alexander Ihme machte zwei Tage Praktikum beim Bäcker. Der Beitrag, deram 17. Januar 2018 im Nachrichtenmagazin "Exakt" lief, ist hier online abrufbar.Über den WettbewerbDer Medienpreis Mittelstand für Nord- und Ostdeutschland wurde in diesem Jahrzum ersten Mal an Journalisten aus den Bundesländern Berlin, Brandenburg,Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt,Schleswig-Holstein und Thüringen vergeben. Ziel des Wettbewerbes ist es, dieBedeutung des Mittelstandes auch in der Berichterstattung zu unterstreichen undspannende journalistische Beiträge zu würdigen. Prämiert werdenVeröffentlichungen bzw. Erstausstrahlungen in den Jahren 2018 oder 2019 in denKategorien "TV", "Print", "Hörfunk", "Crossmedial/Online". Zu Jury gehörenMedienfachleute und Wirtschaftsvertreter. Die ersten Plätze sind jeweils mit1.000 Euro dotiert, die Plätze zwei und drei mit jeweils 500 Euro. Träger desWettbewerbes ist der Landesverband der Wirtschaftsjunioren Berlin-Brandenburge.V.