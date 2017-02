MDR Fernsehen würdigt Karl May zu seinem 175. Geburtstag (FOTO)

Leipzig (ots) -Am 25. Februar jährt sich der Geburtstag des sächsischen Autorszum 175. Mal; ab 20.15 Uhr zeigt das MDR Fernsehen berühmteKarl-May-Verfilmungen. Am 26. Februar wird ein Themenabendausgestrahlt.Er gehört zu den meistgelesenen deutschen Schriftstellern allerZeiten. Ruhm, nicht nur hierzulande, erlangte Karl May durch seinebis heute beliebten Bücher über den Apachenhäuptling Winnetou, dessenBlutsbruder Old Shatterhand oder über den Abenteurer Kara Ben Nemsi.Als Hommage an den sächsischen Abenteuerschriftsteller bilden am 25.Februar, ab 20.15 Uhr "Winnetou (1)", "Winnetou (2)" und "Der Schut"den Auftakt einer 14-teiligen Filmreihe im MDR Fernsehen. Mit derKarl-May-Adaption "Winnetou (1)" inszenierte Regisseur Harald Reinleinen Klassiker des europäischen Westernfilms. Auch der zweite"Winnetou" steht seinem Vorgänger an Spannung und Emotion in nichtsnach. Im Anschluss ab 23.25 Uhr folgt der Abenteuerfilm "Der Schut",bei dem die zwei berühmten Karl-May-Figuren Kara Ben Nemsi undHadschi Halef Omar im Mittelpunkt stehen.Am 26. Februar sendet das MDR Fernsehen einenKarl-May-Themenabend. Los geht es um 20.15 Uhr mit "Der Zauberer vonOst", einer neuen Folge von "Steimles Welt". Uwe Steimle schlüpftdiesmal im Karl-May-Museum Radebeul u.a. in die Rolle von Winnetou.Ab 23.10 Uhr schaut das "MDR Zeitreise Spezial", moderiert von MirkoDrotschmann, auf den Phantasten aus Sachsen, trifft den legendärstenDDR-Indianer Gojko Mitic und erzählt die Lebensgeschichte einesSioux-Indianers, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Dresden eine neueHeimat fand."Der Osten - Entdecke wo du lebst", am 28. Februar, ab 20.45 Uhr,widmet sich Karl Mays Wohn- und Sterbeort Radebeul, Anlaufpunkt fürIndianer-Fans sowie Karl-May-Anhänger aus aller Welt.Weil sich am 30. März zudem der 105. Todestag des berühmtenSachsen jährt, startet im MDR Fernsehen an diesem Tag um 19.50 Uhrdie fünfteilige Dokusoap "Einmal Cowboy sein! - Wildwest-Abenteuer imHarz". Dafür wurden Wochenend-Cowboys, Trapper und der einzige"Indianer" der Westernstadt Pullman City im Harz über eine Saisonbegleitet.Alle trimedialen Programmangebote im MDR zu Karl May sind zufinden unter www.mdr.de/karlmayPressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 00 64 72, Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell