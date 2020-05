MDR-Fernsehen lädt zu einer Frühlingsshow und serviert danach TV-Nacht mit viel Zucker (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Leipzig (ots) - Musik bestimmt am Abend des 16. Mai das Programm.Die Primetime startet mit einer Frühlingsshow. Im Nachtprogramm stellt das MDR-Fernsehen den Schlagerstar Ben Zucker vor und zeigt eine einstündige Zusammenfassung des Abschlusskonzertes seiner Arena-Tour 2019.Um 20.15 Uhr laden die Sängerin und Moderatorin Uta Bresan und der "MDR um 4"-Moderator Peter Imhof zum "Schlagerfrühling". Die Schlagerfans dürfen sich auf Frühlingsschlager von Maite Kelly, Marina Marx, Vincent Groß, Sonia Liebing & DJ Herzbeat, Bernhard Brink, Franziska und Ross Antony freuen. Titelpremieren ihrer brandneuen Alben präsentieren Ben Zucker, die Amigos, Francine Jordi, Julia Lindholm und Olaf Berger.Typische Frühlingsthemen finden in der Show ebenso ihren Platz, wie Wissenswertes rund um die Jahreszeit. Was liegt z. B. näher, als das Thema Grillen: Passender Gast dazu ist Max Münch aus Lommatzsch, der seit kurzem Fleischsommelier und Mitglied der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks ist. Nützliche Tipps gibt's u. a. auch zum Thema Grünpflanzen und Blumen.Außerdem melden sich die MDR-Frühlingsreporter mit kleinen Geschichten aus dem frühlingshaften Mitteldeutschland. Dazu wird in die drei Orte geschaltet, die das "MDR-Frühlingserwachen" bisher gewonnen haben: Bad Schlema (2017), Meuselwitz (2018) und Tangerhütte (2019).Nachdem der Sänger mit der markanten rauchigen Stimme live einen Titel seines neuen Albums in der Frühlingsshow vorgestellt hat, porträtiert das MDR-Fernsehen in der 45-minütigen Doku "Alles auf Ben Zucker" den Shootingstar des deutschen Schlagers ebenfalls am 16. Mai um 23.05 Uhr.Mit seiner ungekünstelten und offenen Art hat sich Ben Zucker in Rekordzeit zu einem der erfolgreichsten und beliebtesten männlichen Solo-Acts innerhalb der deutschsprachigen Musik entwickelt, der Fans in Deutschland, Österreich und in der Schweiz in seinen Bann zieht. Die Dokumentation zeigt den 36-jährigen Wahl-Berliner in ganz persönlichen Momenten: Welche Menschen sind ihm wichtig? Wo kann er Kraft tanken? Und wie bereitet er sich auf seine Konzerte vor?Im Anschluss an das filmische Porträt können die Zuschauerinnen und Zuschauer Ben Zucker im Konzert erleben. Ab 23.50 Uhr zeigt das MDR-Fernsehen eine Stunde "Ben Zucker - Das Konzert" - mit Auszügen aus seinem Abschlusskonzert der Arena-Tournee in Berlin 2019. Mehr als 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer feierten mit dem charismatischen Schlagerrocker im letzten Jahr in der Hauptstadt eine riesige Schlagerparty.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4596182OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell