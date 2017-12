MDR-Fernsehen erstmals Nummer 1 in der Prime Time in Mitteldeutschland

Leipzig (ots) - Das kann sich sehen lassen: Mit 13 ProzentMarktanteil ist das MDR-Fernsehen erstmals am Hauptabend zwischen19.00 und 22.00 Uhr die Nummer 1 in Mitteldeutschland. Und: Auch 2017bleibt der MDR das erfolgreichste Dritte Programm im jeweiligenSendegebiet und damit auf konstant hohem Niveau (9,5 Prozent MA)."Dieser Erfolg ist das schönste Geschenk, das uns unsereZuschauerinnen und Zuschauer zum Jahresende machen können", freutsich Wolf-Dieter Jacobi, MDR-Programmdirektor in Leipzig, undverspricht: "Auch 2018 setzen wir alles daran, um den Geschmack derMenschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zu treffen - vonInformation bis Unterhaltung, von Film bis Sport".Zuschauerzugewinne verzeichnet das MDR-Fernsehen insbesondere inSachsen (10,7 Prozent MA, + 0,4 Prozentpunkte). Und auch inSachsen-Anhalt schalten die Zuschauerinnen und Zuschauer ihrRegionalfernsehen gerne und viel ein: Zum dritten Mal in Folge gibtes hier Zugewinne (8,6 Prozent MA, + 0,1 Prozentpunkte). Denstärksten Zuwachs gab es bei den 14- bis 29-Jährigen.MDR punktet mit Regional- und InformationskompetenzSäulen des Erfolgs sind nach wie vor die Regionalität undInformation: Die Menschen in Mitteldeutschland nutzen diese Angebotedes MDR überdurchschnittlich. So erreicht die Hauptausgabe von "MDRaktuell" 2017 einen neuen Höchstwert (20,4 Prozent MA); die täglichenMDR-Ländermagazine um 19.00 Uhr bleiben ebenso insgesamt auf hohemNiveau stabil (19,1 Prozent MA). In Thüringen ist das Ländermagazin"MDR Thüringen Journal" mit 23,1 Prozent Marktanteil sogar soerfolgreich wie noch nie. Das MDR-Magazin "MDR um 11" weist in derJahresbilanz erstmals einen zweistelligen Betrag auf (10,0 ProzentMA).Ungebrochen ist auch die Resonanz am Vorabend: Neue Bestwerteverbuchen "Elefant, Tiger & Co." mit 21,3 Prozent sowie "Mach Dichran" mit 18,2 Prozent Marktanteil.Über große Zuschauerresonanz freuen sich die Informationsmagazine"Umschau" (12,0 Prozent MA) und "Exakt" (9,6 Prozent MA). Auch "Voss& Team" (10,6 Prozent MA) und "Lebensretter" (11,3 Prozent MA)stießen auf großes Interesse. Den Nerv ebenfalls getroffen haben dieDokumentationsreihen "Der Osten im Privatfilm" (12,6 Prozent MA),"Wer bezahlt den Osten?" (12,1 Prozent MA) sowie "Wem gehört derOsten?"(10,7 Prozent MA).Publikumsmagnet SportDer Sport im MDR-Fernsehen ist und bleibt ein Publikumsmagnet: DieLive-Übertragungen von "Sport im Osten" am Samstag erreichendurchschnittlich 11,8 Prozent (über acht Prozent MA bei den 14- bis49-Jährigen).MDR auch im Ersten erfolgreichZu den besten Fernsehfilmen des Jahres bundesweit gehört diebereits mehrfach preisgekrönte MDR-Koproduktion "Katharina Luther"mit 22,4 Prozent Marktanteil (7,28 Mio.) im Ersten. Im Rahmen derARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?" punktete der MDR-Tatort "Level X"mit 6,95 Mio. Zuschauern (22,4 Prozent MA) als publikumsstärkstesAngebot.Auch die Eventserie "Charité" (Redaktion: MDR) ist mit 23,3Prozent Marktanteil ein Fernsehhighlight des Jahres 2017.Zudem erfreuten sich die vom MDR für Das Erste produziertenMusikshows mit Florian Silbereisen wieder großer Beliebtheit.Besonders "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" traf mit 21,0 ProzentMA den Nerv der Zuschauer (6,13 Mio.).Innovation im NetzErfolgreich setzte das MDR-Fernsehen zudem zwei neue Webserienein: Mit "Lammerts Leichen" - einer Miniserie zum "Tatort Dresden" -und "In aller Freundschaft - Nachts in der Sachsenklinik" ging derMDR direkt zu seinen Fans und sorgte damit in der Netzwelt für großesEcho.PreisgekröntAuch 2017 wurden Produktionen des MDR-Fernsehens mit zahlreichenPreisen geehrt - unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis fürdie Dokumentation "Spiel im Schatten - Putins unerklärter Krieg gegenden Westen" und mit dem Sonderpreis des Prix Italia 2017 für denDokumentarfilm "Inside Nordkorea". Den Bayerischen Fernsehpreisbekamen der Schauspieler David Striesow sowie Kamerafrau Daniela Kappfür "Katharina Luther" - die Regisseurin dieses Fernsehfilms, Juliavon Heinz, wurde auf dem Fernsehfilm-Festival Baden-Baden mit demRegiepreis geehrt. "Katharina Luther" ist zudem als BesterFernsehfilm für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.Pressekontakt:MDR: Susanne Odenthal, Presse und Information,Tel. 0341.300 6455 oder presse@mdr.de.Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell