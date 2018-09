Leipzig (ots) -Am 18. September 1958 wurde die staatliche Fluggesellschaft derDDR gegründet. Das MDR-Fernsehen nimmt dies zum Anlass, um nocheinmal an die "Interflug" zu erinnern - unter anderem mit einem MDRZeitreise Spezial "Die DDR fliegt", mit dem Dokumentarfilm"Freifliegen" (jeweils am 16. September) sowie mit einem "Umschauextra" am 18. September.Die dramatische Geschichte des DDR-Flugzeugbaus präsentiertModerator Mirko Drotschmann am Sonntag, 16. September, ab 22.25 Uhrim MDR Zeitreise Spezial "Die DDR fliegt": Mit dem Bau einessupermodernen Düsen-Jets "Made in GDR" in den 1950er Jahren hoffteStaatschef Walter Ulbricht auf internationales Prestige,wirtschaftlichen Aufschwung und nicht zuletzt auf Devisen. Dochbereits vier Monate nach dem Jungfernflug der vierstrahligen '152'kam es am 4. März 1959 zur Katastrophe: Die Maschine zerschellte beiihrem zweiten Probeflug auf einem Acker bei Ottendorf-Okrilla. Bis indie Gegenwart ranken sich Vermutungen, Gerüchte und Legenden um denAufstieg und Fall der '152'. Der Film geht demnach und kann sich beider Rekonstruktion des Falls auf Archiv-Material stützen, das erstnach der Wende zugänglich wurde, und auf Zeitzeugen, die langeschweigen mussten. Erinnert wird auch an die bis heute legendärengelben Agrarflieger, die nicht nur der Landwirtschaft dienten...Im Anschluss ist ab 23.25 Uhr in der Reihe "MDR DOK" derDokumentarfilm "Freifliegen" von Undine Siepker zu sehen. Er erzähltdie berührende Geschichte von vier Stewardessen der Interflug, derbis zuletzt einzigen zivilen Fluggesellschaft der DDR. DieProtagonistinnen heben noch einmal ab und erinnern sich an eine Zeit,in der Fliegen noch ein Ereignis und das Reisen über LändergrenzenAusnahme für ein paar Wenige war. Die vier Lebenswege fokussieren einStück deutsche Zeitgeschichte von den 1970ern bis in die Gegenwart.Die Interflug-Story wird auch im "Umschau extra" am Dienstag, 18.September, 20.15 Uhr, beleuchtet. Thematisiert wird unter anderem,was aus den Flugzeugen der "Interflug" geworden ist, die spektakuläreEntführung einer Interflug-Maschine im Jahr 1970 und die Frage, ob eseine Alternative zur Abwicklung der DDR-Fluggesellschaft gegebenhätte.Im Film "Von Schönefeld in alle Welt" am 18. September, ab 22.05Uhr, erzählen Piloten, Bordingenieure, Navigatoren und Stewardessenvon den Sonnen- und Schattenseiten ihres Traumberufs: von der"Interflugfamilie", in der jeder jeden kannte, in der man sichabsolut auf den anderen verlassen konnte und musste; von Privilegienund den Kuriositäten des Fliegeralltags zwischen Havanna undHeringsdorf. Aber sie berichten auch von einem Überwachungssystem undahnten immer, dass auf jedem Auslandsflug ein Informeller Mitarbeiterdes MfS mit an Bord war. Zurückgeblickt wird auf die Zeit derGründung, als die Interflug noch "Deutsche Lufthansa Ost" hieß. Nebenehemaligen Mitarbeitern kommen auch die Schauspieler Walther Platheund Marijam Agischewa zu Wort, die in der populären DDR-Serie"Treffpunkt Flughafen" Interflieger auf Zeit waren.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell