Leipzig (ots) - Seit mehr als 19 Jahren stand Dieter Bellmann fürdie ARD-Serie als Professor Simoni vor der Kamera. MDR und SAXONIAMEDIA trauern um den Schauspieler, der am 20. November im Alter von77 Jahren verstarb, und der Millionen von Fernsehzuschauerinnen und-Zuschauern als Hauptdarsteller der ARD-Serie "In aller Freundschaft"bekannt ist.Aus diesem Anlass ändert das MDR-Fernsehen sein Programm amSonntag, 26. November,ab 15.40 Uhr, und hat die beiden letzten mitihm gedrehten Folgen von "In aller Freundschaft" (Folge 764 und 788)noch einmal ins Programm genommen. Die Folge 788 hatte erst am 10.Oktober 2017 im Ersten Premiere und lief kurz danach imMDR-Fernsehen.Dafür entfällt der Spielfilm "Mein Traum von Venedig".Außerdem sind Folgen mit Dieter Bellmann regelmäßig von Montag bisFreitag um 11.45 im MDR-Fernsehen zu sehen.Bitte lesen Sie auch zum Tod von Dieter Bellmann:https://www.presseportal.de/pm/7880/3795225 bzw. http://ots.de/OFMM3.Pressekontakt:MDR: Susanne Odenthal,Abteilungsleiterin Presse und Information,Tel.: (0341) 3 00 64 57 oder E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell