Die MDR-Ensembles feiern die Elemente: NORDIC PULSE mit Kristjan Järvi in Leipzig (FOTO)

Leipzig (ots) -In fünf spannenden Konzerten und einer Filmvorführung widmen sichChefdirigent Kristjan Järvi und die MDR-Ensembles beim zweiten derNORDIC PULSE-Festivals dem Element Luft. Vom 17. bis zum 28. Aprilspielen estnische Musiktraditionen und ihre Übertragung in dieheutige Zeit eine ebenso große Rolle wie die zeitgenössischen Werkeder britisch-bulgarischen Komponistin Dobrinka Tabakova (Composer inResidence).Das kreative Potenzial der zeitgenössischen Tonschöpfer bringenMDR SINFONIEORCHESTER, MDR RUNDFUNKCHOR und Kristjan Järvi nachLeipzig. Beim Festival LUFT sind in sechs Veranstaltungen Chor- undOrchesterwerke sowie Kammermusik zu erleben, und das an fünfSpielorten wie etwa dem UT Connewitz, der Peterskirche oder demGewandhaus.Als Composer in Residence steht die britisch-bulgarischeKomponistin Dobrinka Tabakova im Fokus. Archaisch und meditativ,melodisch und sinnlich - so werden ihre Werke beschrieben. In vierder Festivalkonzerte, bei denen Tabakova auch anwesend sein wird,werden sie mal mit Kompositionen von Altmeister Bach, mal mit Stückenzeitgenössischer Komponistenkollegen wie Nico Muhly kombiniert.Die Musik von Veljo Tormis (1930 - 2017), dem bekanntestenestnischen Chormusikkomponisten des 20. Jahrhunderts, steht bei zweiKonzerten im Mittelpunkt. Am 21.4. erklingen seine "EstnischenBalladen", am 25.4. gibt das skandinavische Quartett Voorand |Koikson | Sooäär | Daniel seinen Werken ein jazziges Gewand. Im Film"Regilaul" (2012) von Ulrike Koch, in den es um die Tormisinspirierenden archaischen estnischen Volksgesänge geht, kam derKomponist noch selbst zu Wort (20.4., Schaubühne Lindenfels, 18 Uhr).Das Festival im Radio:Auch auf MDR KULTUR und MDR KLASSIK ist das Festival zu erleben:U. a. mit einem MDR KULTUR-Spezial (17.4. um 18.05 Uhr) und derÜbertragung des Konzerts "Stille & Meditation" (Sendezeit 22.4. 19.30Uhr).Alle Konzerte des Festivals LUFT vom 17. bis 28. April imÜberblick:ARIADienstag, 17. April | UT Connewitz | 20 UhrMit Bachs Goldberg-Variationen bringt das Trio Pour Cordes PetitParis (Mitglieder des MDR SINFONIEORCHESTERS) ein Meisterwerkbarocker Variationskunst ins UT Connewitz. Katharina Sprenger(Violine), Hans-Werner Mehling (Violine/Viola) und Jérémie Baduel(Violoncello) loten vorher in Dobrinka Tabakovas Werk "Insight" aus,inwieweit der Klang dreier Streichinstrumente verschmelzen und wieein neues Instrument klingen kann. Eintritt: 23 EuroDOBRINKA TABAKOVAMittwoch, 18. April | Werk 2, Halle D | 20 UhrBeim Porträtkonzert der britisch-bulgarischen Komponistin DobrinkaTabakova stehen verschiedene ihrer Orchesterwerke auf dem Programm,die Chefdirigent Kristjan Järvi gemeinsam mit dem MDRSINFONIEORCHESTER interpretiert. Als archaisch und meditativ,melodisch und sinnlich, durchdrungen vom Geist des Ostens und Westenswird die Musik der 38-Jährigen beschrieben, die in dieser SaisonComposer in Residence des MDR-Ensembles ist und beim Porträtkonzertanwesend sein wird. Eintritt: 23 EuroREGILAULFilm | Freitag, 20. April | Schaubühne Lindenfels, Grüner Salon |18 UhrInteressante Hintergründe zu den Konzerten "Estnische Balladen"und "Hommage an Veljo Tormis" liefert Ulrike Kochs Dokumentarfilm"Regilaul" (2012). Wie leben diese Traditionen in der heutigen Zeitfort und wie geben diese Erzählungen von Mensch, Natur und uraltemWissen den Menschen heute noch Kraft und Identität? Die Filmemacherinbegibt sich darin auf die Spur estnischer Balladen und Legenden, zufinden in altem Liedgut. Eintritt: 7 Euro, Karten über SchaubühneLindenfels (0341 484620)STILLE & MEDITATIONSamstag, 21. April | Gewandhaus | 19.30 UhrAuf dem Regilaul, einem archaischen, achtsilbigen Gesang Estlands,fußen die Estnischen Balladen Veljo Tormis', eines der bekanntestenKomponisten des Landes. Sie erzählen Geschichten aus alter Zeit undspiegeln darin den Lebenszyklus. Solisten des EstnischenPhilharmonischen Kammerchors ergänzen in diesem Konzert den MDRRUNDFUNKCHOR und das MDR SINFONIEORCHESTER unter ChefdirigentKristjan Järvi. Außerdem erklingt Dobrinka Tabakovas sphärisches Werk"Of the Sun Born" für achtstimmigen Chor und Solosopran. Eintritt:44/39/33/27/17 EuroHOMMAGE AN VELJO TORMISMittwoch, 25. April | UT Connewitz | 20 UhrDie Musik des bedeutenden estnischen Chorkomponisten Veljo Tormisstellen die beiden Sängerinnen Kadri Voorand und Liisi Koikson sowiedie E-Gitarristen Jaak Sooäär und Paul Daniel in einen jazzigenKontext. Dafür gewann das Quartett 2016 den Estnischen Folk Grammy.Das MDR SINFONIEORCHESTER unter Chefdirigent Kristjan Järvi begleitetdiesen neuen Blickwinkel auf die alten estnischen Volkslieder.Eintritt: 23 EuroLOOKING UPSamstag, 28. April | Peterskirche | 20 UhrSonntag, 29. April | Dresden, Festspielhaus Hellerau | 20 UhrNico Muhly (geb. 1981) beschäftigt sich in seiner Komposition"Looking Up" (2017) mit den Tiefen seelischer Nöte sowie derenLinderung - immer mit "Blick zum Himmel". Das MDR SINFONIEORCHESTER,der MDR RUNDFUNKCHOR und Chefdirigent Kristjan Järvi stellen andiesem Abend zwei weitere zeitgenössische Kompositionen vor: DobrinkaTabakovas Cellokonzert (Solistin: Kristina Blaumane) sowie "Centuriesof Meditation", das Tabakova 2012 für eine Besetzung von Chor,Streichinstrumenten und Harfe schrieb - inspiriert von denGlasfenstern einer Kirche. Eintritt: 44/39/33/27/17 EuroDer NORDIC PULSE geht weiter mit dem dritten Festival dieserSaison: ERDE & LICHT vom 10. bis 23. 