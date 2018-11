Leipzig (ots) -Die dreiteilige Reihe "Wer braucht den Osten?" wurde am Dienstag,6. November, in Frankfurt/Main in der Kategorie "Fernsehen" mit demrenommierten Friedrich-und-Isabel-Vogel-Preis für herausragendenWirtschaftsjournalismus ausgezeichnet.Für die Dokumentation, die Mitte dieses Jahres im MDR-Fernsehenausgestrahlt wurde, waren die Autoren Ariane Riecker und DirkSchneider auf Spurensuche in Ostdeutschland. Sie wollten wissen, obder Osten gerade wegen seiner Brüche und Erfahrungen für dieZukunftsfragen des gesamten Landes wegweisend sein kann. Dafür habendie Autoren die Entwicklungen in Politik (Teil 1), Wirtschaft (Teil2) und Gesellschaft (Teil 3) beobachtet."Hervorragend gestaltet und umgesetzt, gibt die DokumentationEinblicke in im Westen kaum bekannte Entwicklungen. Die MDR-Beiträgezeigen gerade im Teil Wirtschaft die Folgen der Treuhandpolitik, diebis heute nicht aufgearbeitet sind. Die drei Teile fügen sich zueinem umfassenden und überhaupt nicht alltäglichen Bild des deutschenOstens zusammen", heißt es u. a. in der Jurybegründung."Wer braucht den Osten?" ist eine Produktion von Hoferichter &Jacobs Film- und Fernsehproduktion im Auftrag des MDR. Die Redaktionbeim MDR hatte Silke Heinz. Alle drei Teile sowie weitereInformationen zum Projekt sind online unterwww.wer-braucht-den-osten.de verfügbar.Bereits 2017 war die dreiteilige MDR-Dokumentation "Wer bezahltden Osten?" mit dem renommierten Preis ausgezeichnet worden.Die Friedrich und Isabel Vogel-Preise zeichnen Beiträge in Druck-bzw. Online-Medien, Hörfunk oder Fernsehen sowohl von einzelnenAutoren als auch Redaktions-Teams aus. Geehrt werden innovativejournalistische Arbeiten, die dem Leser, Zuschauer, Hörer und Nutzerdas Thema "Wirtschaft" verständlich nahebringen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Birgit Friedrich,Tel.: (0341) 3 00 65 45, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell