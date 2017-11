Leipzig (ots) - Die dreiteilige Dokumentation "Wer bezahlt denOsten?", die sich mit den Transformationsprozessen im Osten seit 1990beschäftigt, hat sich bei der Preisverleihung in Frankfurt/Main inder Kategorie "Fernsehen" durchgesetzt. Im Januar wird das Thema auchim Ersten zu sehen sein.In der Begründung für die Preisvergabe heißt es u.a.: "Diezugrundeliegende Recherche hat eine enorme Qualität. Ein solchesGroßwerk erforderte mit Sicherheit unglaubliche Suchen undForschungen. Dies verspricht ... eine der hervorragendsten undgültigen Bestandsaufnahmen der Geschichte von Wiedervereinigung undder wirtschaftlichen Folgen zu werden. Grandios."Die Dokumentation, die Mitte des Jahres im MDR-Fernsehen zu sehenwar, hat den Nerv der Zuschauer getroffen und zeigt das ungebrocheneInteresse der Menschen an den tiefgreifenden Entwicklungen nach derWende. Der durchschnittliche Marktanteil aller drei Teile imMDR-Sendegebiet betrug 12,1 Prozent."Wer bezahlt den Osten?": 1,5 Billionen Euro sind seit 1990 nachOstdeutschland geflossen; vielerorts schaut es hier inzwischenschicker aus als im Westen der Republik. Und trotzdem stehen die fünfostdeutschen Bundesländer wirtschaftlich bis heute nicht auf eigenenBeinen. Die dreiteilige MDR-Dokumentation begibt sich auf die Spurder gigantischen Transferströme zwischen Ost und West und will unteranderem wissen: Woher kommt das Geld für Ostdeutschland? Werprofitiert davon? Und: Wie schafft man es, den Osten dauerhaftwirtschaftlich zu stabilisieren?"Wer bezahlt den Osten?" ist eine Koproduktion des MDR und derHoferichter & Jacobs Filmproduktion.Dr. Friedrich Vogel (1902 -1976), Verleger des Handelsblatts, warein engagierter Wirtschaftsjournalist der ersten Stunde. In seinemGeiste vergibt die Friedrich und Isabel Vogel-Stiftung jährlich diemit jeweils 3 000 Euro dotierten Auszeichnungen fürWirtschaftsjournalismus. Geehrt werden innovative journalistischeArbeiten in Druck- bzw. Online-Medien, Hörfunk oder Fernsehen, sowohlvon einzelnen Autoren als auch von Redaktions-Teams, die dem Leser,Zuschauer, Hörer und Nutzer das Thema "Wirtschaft" verständlichnahebringen.Zum 32. Mal wurden am 21. November in Frankfurt/Main dierenommierten Friedrich-Vogel-Preise für Wirtschaftsjournalismus 2017verliehen.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Margit Parchomenko,Tel.: (0341) 3 00 64 72, Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell